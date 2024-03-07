فودافون: تحديث جزء من الشبكة سبب عطل الخدمة صباح اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مصادر بشركة فودافون مصر، إن بعض المناطق تواجه صعوبات فى تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”:“تعمل فودافون على استعادة الخدمة فى أسرع وقت ممكن، وتعتذر الشركة عن أى صعوبات قد تواجه العملاء”.
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وأوضحت الشركة أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعى، ومن المتوقع أن يتم استعادة الخدمة خلال ساعات.
وستقوم الشركة بتقديم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.
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