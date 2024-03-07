Thursday, 07 March 2024 11:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فودافون: تحديث جزء من الشبكة سبب عطل الخدمة صباح اليوم

3/7/2024 2:03:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مصادر بشركة فودافون مصر، إن بعض المناطق تواجه صعوبات فى تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم.

وأضافت المصادر لـ”البورصة”:“تعمل فودافون على استعادة الخدمة فى أسرع وقت ممكن، وتعتذر الشركة عن أى صعوبات قد تواجه العملاء”.

موضوعات متعلقة روسيا تعتزم حماية مشروعاتها السيبرانية من هجمات“حجب الخدمة” وزير الإسكان يبحث موقف المشروعات المشتركة مع شركات المقاولات الصينية حسين عبدربه يكتب: بيان غرفة الإسكندرية.. وصفقات الانفراجة

وأوضحت الشركة أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعى، ومن المتوقع أن يتم استعادة الخدمة خلال ساعات.

وستقوم الشركة بتقديم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.

MENAFN07032024000202011048ID1107949547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث