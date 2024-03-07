فودافون: تحديث جزء من الشبكة سبب عطل الخدمة صباح اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر بشركة فودافون مصر، إن بعض المناطق تواجه صعوبات فى تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم.

وأضافت المصادر لـ”البورصة”:“تعمل فودافون على استعادة الخدمة فى أسرع وقت ممكن، وتعتذر الشركة عن أى صعوبات قد تواجه العملاء”.

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وأوضحت الشركة أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعى، ومن المتوقع أن يتم استعادة الخدمة خلال ساعات.

وستقوم الشركة بتقديم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.