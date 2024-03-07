أمازون مصر تكشف عن تخفيضات رمضان 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت أمازون مصر عن انطلاق موسم تخفيضات رمضان بدءًا من 27 فبراير حصريًا لأعضاء برايم، ولجميع عملاء أمازون ابتداءً من 28 فبراير حتى 8 مارس.

ولا تقتصر عروض رمضان هذا العام على توفير وخصومات تصل إلى 50%؛ بل تعمل أمازون مصر على تعزيز تجربة تسوق متكاملة لعملائها خلال شهر رمضان.

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وسيكون العملاء على موعد مع مئات آلاف من العروض على العلامات التجارية المحلية والعالمية من البقالة إلى الأجهزة المنزلية، ومن الإلكترونيات إلى الأزياء، مما يضمن توفير كل ما يحتاجون إليه للاستعداد لهذا الشهر الكريم.

وتشمل عروض رمضان خصومات تصل إلى 50% على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بما فى ذلك سامسونج فريش وإل جى وبوش وباناسونيك بلاك اند ديكر وديلونجى والمزيد، كما يمكن لعشاق الموضة التسوق على مجموعة واسعة من الخيارات بخصومات تصل إلى 80% على العلامات التجارية المحلية بما فى ذلك اندورا ورايفن ودالى دريس ومينترا بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 60% على منتجات من ديفاكتو واديداس وأكتيف وغير ذلك الكثير.

ولمزيد من حلول التوفير، يمكن لعملاء البنك التجارى الدولى الاستفادة من خصم إضافى بنسبة 10% يصل إلى 150 جنيهًا على منتجات مختارة، بالإضافة إلى خطط تقسيط مريحة بدون فوائد مع ڤاليو والبنك التجارى الدولى وبنك مصر مما يساهم فى تعزيز تجربة التسوق.

وسوف يستمتع أعضاء أمازون برايم فى مصر بامتيازات حصرية، بما فى ذلك إمكانية التسوق المبكر للعروض لمدة 24 ساعة، وعدد من عروض التخفيضات الحصرية تصل إلى 60%، إلى جانب الشحن السريع والمجانى، ويمكن للعملاء الجدد الانضمام إلى برنامج برايم والاستمتاع بالتجربة المجانية لمدة 30 يومًا، تليها رسوم شهرية قدرها 29 جنيهًا مصريًا فقط.

وفى خطوة لدعم البائعين المحليين والترويج للمنتجات المصرية، تطلق أمازون مصر – لأول مرة – مهرجان تسوق“خان شريف مع أمازون”، فى ممشى أهل مصر تحت شعار“المصرى يكسب”.

وسيبدأ الحدث، الذى يأتى بالتعاون مع الاعلامى شريف مدكور، يومى الجمعة والسبت 1 و2 مارس، ويمكن للعملاء خلال المهرجان تسوق مجموعة متنوعة من أرقى المنتجات المصرية من شركاء البيع لأمازون، بما فى ذلك لى سيكريتس، جيفان، جيليز، تريس كوزماتيكس، رو أفريكان ولا مارميت والمزيد، مع الاستمتاع بخصومات إضافية من العارضين.

وأعرب عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر، عن سعادته بهذا الحدث، قائلاً: مع اقتراب شهر رمضان، يسعدنا إطلاق فعالية موسم التخفيضات حيث نقدم خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات لتقديم لعملائنا تجربة تسوق ممتعة تتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم. لكن المبادرات لا تنتهى فقط بموسم التخفيضات.