أمازون مصر تكشف عن تخفيضات رمضان 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت أمازون مصر عن انطلاق موسم تخفيضات رمضان بدءًا من 27 فبراير حصريًا لأعضاء برايم، ولجميع عملاء أمازون ابتداءً من 28 فبراير حتى 8 مارس.
ولا تقتصر عروض رمضان هذا العام على توفير وخصومات تصل إلى 50%؛ بل تعمل أمازون مصر على تعزيز تجربة تسوق متكاملة لعملائها خلال شهر رمضان.
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وسيكون العملاء على موعد مع مئات آلاف من العروض على العلامات التجارية المحلية والعالمية من البقالة إلى الأجهزة المنزلية، ومن الإلكترونيات إلى الأزياء، مما يضمن توفير كل ما يحتاجون إليه للاستعداد لهذا الشهر الكريم.
وتشمل عروض رمضان خصومات تصل إلى 50% على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بما فى ذلك سامسونج فريش وإل جى وبوش وباناسونيك بلاك اند ديكر وديلونجى والمزيد، كما يمكن لعشاق الموضة التسوق على مجموعة واسعة من الخيارات بخصومات تصل إلى 80% على العلامات التجارية المحلية بما فى ذلك اندورا ورايفن ودالى دريس ومينترا بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 60% على منتجات من ديفاكتو واديداس وأكتيف وغير ذلك الكثير.
ولمزيد من حلول التوفير، يمكن لعملاء البنك التجارى الدولى الاستفادة من خصم إضافى بنسبة 10% يصل إلى 150 جنيهًا على منتجات مختارة، بالإضافة إلى خطط تقسيط مريحة بدون فوائد مع ڤاليو والبنك التجارى الدولى وبنك مصر مما يساهم فى تعزيز تجربة التسوق.
وسوف يستمتع أعضاء أمازون برايم فى مصر بامتيازات حصرية، بما فى ذلك إمكانية التسوق المبكر للعروض لمدة 24 ساعة، وعدد من عروض التخفيضات الحصرية تصل إلى 60%، إلى جانب الشحن السريع والمجانى، ويمكن للعملاء الجدد الانضمام إلى برنامج برايم والاستمتاع بالتجربة المجانية لمدة 30 يومًا، تليها رسوم شهرية قدرها 29 جنيهًا مصريًا فقط.
وفى خطوة لدعم البائعين المحليين والترويج للمنتجات المصرية، تطلق أمازون مصر – لأول مرة – مهرجان تسوق“خان شريف مع أمازون”، فى ممشى أهل مصر تحت شعار“المصرى يكسب”.
وسيبدأ الحدث، الذى يأتى بالتعاون مع الاعلامى شريف مدكور، يومى الجمعة والسبت 1 و2 مارس، ويمكن للعملاء خلال المهرجان تسوق مجموعة متنوعة من أرقى المنتجات المصرية من شركاء البيع لأمازون، بما فى ذلك لى سيكريتس، جيفان، جيليز، تريس كوزماتيكس، رو أفريكان ولا مارميت والمزيد، مع الاستمتاع بخصومات إضافية من العارضين.
وأعرب عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر، عن سعادته بهذا الحدث، قائلاً: مع اقتراب شهر رمضان، يسعدنا إطلاق فعالية موسم التخفيضات حيث نقدم خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات لتقديم لعملائنا تجربة تسوق ممتعة تتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم. لكن المبادرات لا تنتهى فقط بموسم التخفيضات.
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