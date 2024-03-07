فودافون مصر: استعادة جميع خدمات الجيل الرابع

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة فوادفون مصر استعادة جميع خدمات الجيل الرابع بعد انقطاعها بشكل مؤقتا في بعض مناطق الجمهورية.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم أنها عملت فورا على استعادة كافة الخدمات.

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وأضاف أنها ستقدم تعويضا لجميع العملاء المتأثرين علي جميع باقاتها خلال 24 ساعة.

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