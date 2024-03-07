فودافون مصر: استعادة جميع خدمات الجيل الرابع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة فوادفون مصر استعادة جميع خدمات الجيل الرابع بعد انقطاعها بشكل مؤقتا في بعض مناطق الجمهورية.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم أنها عملت فورا على استعادة كافة الخدمات.
موضوعات متعلقة
“راية لمراكز الاتصالات” تضاعف أرباحها السنوية 3.8 مرة “ديجيتال بلانتس” تتعاون مع“كى تايم” لنشر حلولها الأمنية بالسعودية “فاليو” تراجع خطط الأسعار وعروض العملاء بعد رفع الفائدة
وأضاف أنها ستقدم تعويضا لجميع العملاء المتأثرين علي جميع باقاتها خلال 24 ساعة.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107949545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.