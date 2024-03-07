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رأفت هندى قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات

3/7/2024 2:03:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتكليف المهندس رأفت عبد العزيز هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز.

وجاء تكليف“هندى” خلفا للمهندس حسام الجمل الذى قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

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