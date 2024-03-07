رأفت هندى قائمًا بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتكليف المهندس رأفت عبد العزيز هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجانب مهامه واختصاصاته لحين تعيين رئيسا تنفيذيا للجهاز.
وجاء تكليف“هندى” خلفا للمهندس حسام الجمل الذى قدم اعتذاره عن القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
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