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وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الإتحادية العليا في جمورية العراق

3/7/2024 10:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات،اليوم الخميس، القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الإتحادية العليا في جمهورية العراق والوفد المرافق له،بحضور القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة السيد منيف علي حسين.
وفي بداية اللقاء رحب د. الزيادات برئيس المحكمة الإتحادية العليا والوفد المرافق له، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ، والمستوى المتقدم للتعاون القانوني بينهما.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي ، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، وكبارموظفي الوزارة أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسُبل تعزيزهما بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

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