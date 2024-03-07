سحب ماطرة تؤثر على عمّان

سحب ماطرة تؤثر على عمّان
التاريخ
3/7/2024 10:10:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية الخميس، سحب ماطرة تؤثر على أجزاء متفرقة من المملكة تشمل بما في ذلك أجزاء من العاصمة عمان.
ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء الليلة غائمة جزئياً وباردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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