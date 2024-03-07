10 % زيادة في رحلات السفر الجماعية من الإمارات في 2024

كشفت «مسافر دوت كوم»، وكالة السفر المتخصصة عبر الإنترنت في دولة الإمارات، عن ازدياد الاستفسارات المتعلقة بباقات السفر خلال عطلة عيد الفطر السعيد بنسبة بلغت 40 % مقارنة بعام 2023، وذلك مع اقتراب شهر رمضان الفضيل والترتيبات المتعلقة بخطط السفر التي يضعها سكان دولة الإمارات برفقة عائلاتهم للاستمتاع بعطلة العيد التي تستمر لستة أيام، وتتوقع أن تشهد الرحلات الجماعية من الإمارات زيادة بنسبة 10 % في عام 2024، ما يوفر للمسافرين فرصة مثالية لاستكشاف وجهات متنوعة بأسعار تنافسية.

وتُظهر توجهات السفر خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد لهذا العام تحولاً ملحوظاً في تفضيلات السفر وأساليبه لدى سكان دولة الإمارات، حيث يواصل مشهد السفر تطوره لتلبية تطلعات المسافرين المتنوعة، من الرحلات العائلية طويلة الأمد وصولاً إلى المغامرات الفردية المتجددة.





وجهات جديدة

وقال راهيش بابو، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى «مسافر دوت كوم»: «حققنا نمواً ملفتاً في قطاع السفر المتنامي، كما نواكب تغيّر تفضيلات السفر وتنوعها لدى سكان دولة الإمارات، بدءاً من الرحلات العائلية الطويلة وصولاً إلى المغامرات الفردية. وتلتزم مسافر دوت كوم بتخصيص كل رحلة لتتناسب مع هذه التوجهات الحيوية، ما يضمن وصول كل مسافر إلى وجهته المفضلة، سواء لاستكشاف وجهات جديدة أو الاستمتاع بتجارب متميزة وفق أعلى المستويات».

توفر «مسافر دوت كوم» للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بتجارب سفر فاخرة وبتكلفة مقبولة، العديد من باقات العطلات الشاملة المصممة خصيصاً لتناسب متطلبات سفرهم بأسعار تبدأ من 3,500 درهم. كما تتولى الاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة بسفرهم بدءاً من حجز تذاكر الرحلات الجوية، وصولاً إلى الإقامة في فنادق من فئة أربع أو خمس نجوم، والجولات السياحية والمساعدة في الحصول على التأشيرة، حيث يتم تصميم كل التفاصيل مع وضع الأولوية للراحة والأمان والسعادة، ما يضمن استمتاع الجميع بتجربة سفر لا تُنسى.

وتقدم «مسافر دوت كوم» باقات حصرية لعيد الفطر المبارك عام 2024 للانطلاق في رحلة لاستكشاف وجهات جديدة، والاستمتاع بتجارب ثقافية نابضة بالحياة، ما يمنحهم ذكريات لا تُنسى.





تفضيلات السفر

وفي تحليل حول توجهات قطاع السفر للشركات والترفيه أكدت «مسافر دوت كوم» أنه خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد وما بعده:

. توجهات العطلات الطويلة: يختار العديد من المسافرين حالياً باقات العطلات الطويلة التي تمتد من 7 حتى 10 أيام، بحيث تتماشى أوقات رحلاتهم مع العطلات المدرسية لتعزيز تجربة العطلة للعائلات.

. السفر المنفرد أو برفقة العائلة أو مع الأصدقاء: يفضل 60 % من الأشخاص، وهم الغالبية العظمى، السفر برفقة عائلاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد، كما يفضل 6 % السفر بمفردهم، بينما يختار 10- 12 % السفر برفقة أصدقائهم.

. استكشاف وجهات سفر جديدة ومميزة: بالإضافة إلى وجهات السفر التقليدية، يبدي المسافرون اهتماماً باستكشاف وجهات جديدة ومميزة مدفوعين بفضولهم نحو الاستمتاع بتجارب استثنائية، مثل زيارة اليابان وفيتنام وسيريلانكا ونيبال واليونان وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفرنسا وماليزيا وإندونيسيا.

. الوجهات الشهيرة خلال عيد الفطر السعيد: تواصل الدول التابعة لرابطة الدول المستقلة مثل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان تصدرها قائمة الوجهات المفضلة للسفر في عيد الفطر السعيد، وذلك بسبب توفيرها إجراءات ميسرة للحصول على التأشيرة وأسعارها المقبولة وتجاربها الثقافية الفريدة. كما تحظى أوزباكستان بشعبية بفضل سهولة الوصول إليها وأسعارها المقبولة.

. وجهات فريدة تجمع بين الفخامة والتكلفة المعقولة: تبقى التكلفة المقبولة أمراً مهماً بالنسبة للمسافرين بقصد الترفيه، فضلاً عن تزايد الاهتمام بالاستمتاع بتجارب فاخرة، ما يُظهر رغبة في تعزيز الراحة والفخامة أثناء العطلات، حيث يقوم المسافرون بشكل متزايد بحجز تذاكر طيران في الدرجة الاقتصادية الممتازة والإقامة في فنادق بوتيك فاخرة من فئة الخمس نجوم لإثراء تجارب سفرهم.

. الطلب المتزايد على تجارب السفر المخصصة للسيدات والسفر المنفرد: تشهد تجارب السفر المخصصة للسيدات زيادة ملحوظة، مع توقعات بنموها بنسبة 15 % خلال السنوات المقبلة، كما تتزايد شعبية تجارب السفر المنفرد، ما يعكس الرغبة في الاستكشاف المستقل.

. الرحلات المخصصة وباقات الرحلات الجماعية: توفر الرحلات المخصصة تجارب مصممة حسب الطلب ولكن بتكلفة مرتفعة نسبياً، فهي تلبي متطلبات المسافرين المحددة. بالمقابل تزداد شعبية الرحلات الجماعية ذات المسارات الثابتة بفضل أسعارها المعقولة. ومن المتوقع أن تشهد الرحلات الجماعية زيادة بنسبة 10 % في عام 2024، ما يوفر للمسافرين فرصة مثالية لاستكشاف وجهات متنوعة بأسعار تنافسية.

. الحجز المسبق وباقات عطلة الصيف: يبدي المسافرون اهتماماً واضحاً بالوجهات القريبة، ويتضح ذلك من خلال البدء بالحجز المسبق لباقات عطلة الصيف، حيث يؤكد الطلب على هذه الباقات الرغبة في التخطيط المبكر وتأمين ترتيبات السفر المفضلة.

. السفر المتكرر: شهد السفر المتكرر ازدياداً ملحوظاً، حيث يختار المسافرون القيام بعدة رحلات سنوياً، كما يغتنم المسافرون بشكل متزايد الفرصة لاستكشاف وجهات متنوعة للاستمتاع بذكريات فريدة تدوم طويلاً، سواء كانت عطلات عائلية أو رحلات رومانسية أو مغامرات برفقة الأصدقاء.

. ارتفاع معدل السفر بقصد العمل: يشهد السفر بقصد العمل نمواً ملحوظاً هذا العام، مع زيادة بنسبة 25 % مقارنةً بعام 2023، ما يدل على أداء الاقتصاد القوي وتفاعل الشركات المتزايد.

. خيارات السفر الصديقة للبيئة والمستدامة تحقق الأفضلية في السفر بقصد العمل: تتمتع خيارات السفر الصديقة للبيئة بشعبية كبيرة في السفر بقصد العمل، متقدمةً بشكل كبير على خيارات السفر بقصد الترفيه، ولذلك فإن العديد من الشركات تمنح الأولوية للاستدامة في ترتيبات السفر، ما يعكس الوعي المتزايد بالمخاوف المرتبطة بالبيئة.

. أفضل وجهات السفر بقصد العمل بعد شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد: تشمل الوجهات الرئيسية للسفر بقصد العمل دول منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين، ما يبرز قدرة هذه الأسواق الحيوية المستمرة على استقطاب المسافرين من رجال الأعمال.

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