Thursday, 07 March 2024 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة ذهبية للفائز بكأس مصر بين الأهلي والزمالك

3/7/2024 10:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن منح جائزة خاصة لبطل كأس مصر لكرة القدم هذا العام.

وتستضيف السعودية غدا الجمعة أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك في الرياض على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

ويقام نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك"، وفقا لروسيا اليوم صورة لدرع ذهبي خاص سيقدمه موسم الرياض لبطل كأس مصر، بخلاف الكأس التقليدية المخصصة للفائز باللقب.

كما سيحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفا والاتحاد المصري على مليوني دولار.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN07032024000110011019ID1107948765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث