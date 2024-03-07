تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة ذهبية للفائز بكأس مصر بين الأهلي والزمالك

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عن منح جائزة خاصة لبطل كأس مصر لكرة القدم هذا العام.

وتستضيف السعودية غدا الجمعة أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك في الرياض على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

ويقام نهائي كأس مصر في السعودية على هامش موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك"، وفقا لروسيا اليوم صورة لدرع ذهبي خاص سيقدمه موسم الرياض لبطل كأس مصر، بخلاف الكأس التقليدية المخصصة للفائز باللقب.

كما سيحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفا والاتحاد المصري على مليوني دولار.





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