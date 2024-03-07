1.25 مليار درهم قيمة سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات



استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.25 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

توزعت السيولة بواقع 947.1 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و305.59 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 413.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.9 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.57 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.851 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 207 ملايين درهم وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 74.1 مليون درهم وأقفل عند 16.02 درهم، ثم "الدار العقارية" جاذباً 65.7 مليون درهم ليقفل عند 5.54 درهم بارتفاع 0.36%.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 47.06 مليون درهم ووصل إلى مستوى 8.11 درهم، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 42.03 مليون درهم ليغلق عند 5.83 درهم، ثم "مصرف عجمان" بسيولة 37.08 مليون درهم، ليقفل عند 1.9 درهم بنمو 4.4%.

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