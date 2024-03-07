طقس الإمارات غداً.. غير مستقر و أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.
و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س
و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ، يضطرب مع السحب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 01:09 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 18:30والجزر الثاني عند الساعة **:**.
و في بحر عمان يكون الموج متوسطاً ، يضطرب مع السحب ،ويحدث المد الأول عند الساعة 07:32 والمد الثاني عند الساعة 21:03
و الجزر الأول عند الساعة 14:12والجزر الثاني عند الساعة 03:05.
و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30 20 90 40
دبي 30 21 90 25
الشارقة 30 18 90 30
عجمان 30 19 80 40
أم القيوين 29 19 90 50
رأس الخيمة 29 18 60 40
الفجيرة 26 21 80 60
العـين 30 20 75 40
ليوا 33 23 60 20
الرويس 28 21 85 40
السلع 28 21 80 35
دلـمـا 26 21 80 55
طنب الكبرى 25 21 95 60
طنب الصغرى 25 21 95 60
أبو موسى 25 21 95 60
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