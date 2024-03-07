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طقس الإمارات غداً.. غير مستقر و أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد

3/7/2024 9:20:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س
و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ، يضطرب مع السحب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 01:09 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 18:30والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطاً ، يضطرب مع السحب ،ويحدث المد الأول عند الساعة 07:32 والمد الثاني عند الساعة 21:03
و الجزر الأول عند الساعة 14:12والجزر الثاني عند الساعة 03:05.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30 20 90 40
دبي 30 21 90 25
الشارقة 30 18 90 30
عجمان 30 19 80 40
أم القيوين 29 19 90 50
رأس الخيمة 29 18 60 40
الفجيرة 26 21 80 60
العـين 30 20 75 40
ليوا 33 23 60 20
الرويس 28 21 85 40
السلع 28 21 80 35
دلـمـا 26 21 80 55
طنب الكبرى 25 21 95 60

طنب الصغرى 25 21 95 60
أبو موسى 25 21 95 60

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