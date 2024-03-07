المركزي: ارتفاع عدد موظفي البنوك في الدولة إلى 38.173 موظفا بنهاية 2023



أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي بنسبة 6.5% مقارنة بعام 2022.

وأوضح المصرف في النشرة الإحصائية لشهر ديسمبر 2023، أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 38 ألفا و173 موظفا في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 35 ألفا و830 موظفا بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 6.54% أو ما يعادل 2343 موظفا جديدا.

وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 30 ألفا و863 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو نسبته 7.4% أو ما يعادل 2126 موظفا جديدا مقارنة بـ 28 ألفا و737 موظفا في نهاية 2022.

فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 7 آلاف و310 موظفين بنهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.06% أو ما يوازي 217 موظفا جديدا مقارنة بنحو 7 آلاف و93 موظفا في نهاية ديسمبر 2022.

وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من 33 ألفا و444 موظفا في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.

في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً في نهاية العام الماضي، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.. ووصل عدد فروع البنوك إلى 561 فرعاً في نهاية العام الماضي، موزعة بواقع 489 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.

ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 46 وحدة بنهاية العام الماضي، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.

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