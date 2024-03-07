أحمد بن محمد يستقبل سفير فرنسا ويبحث معه سبل تعزيز التعاون في المجال الرياضي والأولمبي

استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، سعادة نيكولاس نيمتشينو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وذلك في أبراج الإمارات في دبي.

استعرض الجانبان تطور علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في ضوء روابط الشراكة التاريخية بين البلدين، وفي جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، كما تم بحث آفاق تعزيز التعاون في مجال الرياضة، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات في مجال تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، وإعداد الرياضيين وتأهيلهم وتجهيز المنشآت الرياضية، بما يدعم مسيرة التطوير الرياضي في البلدين.

واستعرض اللقاء النهضة الرياضية التي تشهدها دولة الإمارات في ضوء الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وأثر ذلك في تعزيز مسيرة الحركة الأولمبية في الدولة والارتقاء بواقع الرياضة الإماراتية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، في ضوء الجهود المبذولة في اتجاه الوصول بالرياضة الإماراتية إلى أعلى مستويات التميز وتأكيد فرص تحقيق أفضل النتائج في كافة المناسبات والأحداث والاستحقاقات الرياضية الدولية.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد عن خالص أمنياته بكل التوفيق لمدينة باريس والجمهورية الفرنسية الصديقة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين والمقرر انطلاقها في السادس والعشرين من يوليو القادم و تستمر حتى 11 أغسطس 2024، والألعاب البارالمبية التي تُقام منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024.

وجرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية في باريس لإقامة الأولمبياد، والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية للمرة الثالثة بعد أن استضافته في العامين 1900، و1924.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات، وما تتبناه من نهج تنموي رائد يقوم على استشراف المستقبل، مؤكداً حرص بلاده على توثيق روابط التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي.

واحضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

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