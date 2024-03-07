تفاصيل الإحاطة الإعلامية الاستثنائية بشأن الحالة الجوية المتوقعة على الإمارات في الفترة من 8 إلى 10 مارس

قالت الهيئة الوطنية لإدارة

الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية بشأن الحالة الجوية المتوقعة على الإمارات

إنه من المتوقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية من مساء الجمعة

8 مارس إلى ظهر يوم الأحد

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة

الطوارئ والأزمات أنه لضمان تحقيق الاستباقية الوقائية والاستجابة الفعالة، عقد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سلسلة من الاجتماعات، وذلك لضمان استمرارية وشمولية الرصد والمتابعة للمنخفض الجوي المتوقع.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول والمناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض، وحثت على تجنب التجمهر بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة، مع ضرورة الانتباه إلى أن مخالفة التعليمات والتوجيهات الرسمية سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.



وتابعت: نؤكد من خلال هذه الاجتماعات والإجراءات الاستباقية، على تكامل الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الجهات سواء كان على المستوى الوطني أو المحلي، مما يسهم في تعزيز القدرة على التحليل الفعال للتأثيرات المتوقعة، والوقوف على جاهزية الجهات وتقديم الاستجابة السريعة.

وأكدت الهيئة

أن قرار تحويل الدراسة عن بعد متروك لفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل إمارة وذلك في المناطق التي ستشهد تأثيرات غير اعتيادية.

وقال المركز الوطني للأرصاد: من المتوقع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه وجود كتلة هوائية باردة، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الجنوب الغربي والغرب.



وأضاف : يقوم المركز الوطني للأرصاد من خلال المختصين بتحليل خرائط الطقس والبيانات ومتابعة صور اللأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لدراسة ومراقبة الحالة الجوية لإصدار التقارير والتحذيرات اللازمة بخصوص الحالة الجوية القادمة.

توقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية من مساء يوم الجمعة

8 مارس إلى ظهر يوم الأحد 10 مارس يصاحبه سقوط أمطار شديدة الغزارة مع البرق والرعد وسقوط البرد أحياناً.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد ركن دكتور علي الطنيجي خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية اليوم حول الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة: أن وزارة الداخلية تضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على رأس الأولويات، وأن خطط وإجراءات الاستعداد للتعامل مع الحالات الجوية، تتم وفق أعلى معايير ومستويات الاستعداد والجاهزية، ووفق التنسيق الدائم مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأكد على جهوزية وزارة الداخلية

التامة للوزارة والفرق الشرطية والجهات الداعمة من الشركاء الإستراتيجيين من دفاع مدني وإسعافٍ وإنقاذ، وأنها على أُهْبة الاستعداد للتعامل مع أية حالة طارئة لا قدر الله، وذلك وفق الخطط المعتمدة لضمان أمن وسلامة الجميع.

وأضاف:

ننوه على أهمية حماية الانفس والآخرين من خلال التعاون مع الجهات المعنية والالتزام الكامل والتام بتعليمات الجهات المختصة، وتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية وتوخي الحيطة والحذر، وتأمين مركباتهم، لاسيما في المناطق التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وتساقط البرَد، وضرورة الحذر.

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