«بن غاطي القابضة» تدرج صكوكاً بـ 300 مليون دولار في ناسداك دبي

رحبت ناسداك دبي بأول إدراج للصكوك بقيمة 300 مليون دولار من قبل «بن غاطي القابضة».

ويحظى إدراج «بن غاطي القابضة» بأهمية خاصة من خلال تنويع خيارات التمويل في القطاع العقاري، حيث يُرسي معياراً جديداً لأول صكوك عقارية مقوّمة بالدولار الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، ما يمهد الطريق أمام إدراجات مستقبلية، ويُعزز سمعة المنطقة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى حصول «بن غاطي القابضة» مؤخراً على تصنيف ائتماني من فئة B+ من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية إيجابية، ما يؤكد القوة المالية للشركة وثقة السوق.

ويشتمل هذا الإدراج على عائد بقيمة 9.625 % واستحقاق في عام 2027، ما يعكس التخطيط المالي الاستراتيجي لدى شركة «بن غاطي»، والتزامها بتقديم فرص استثمارية جذابة، حيث فاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف أكثر من مرتين، مع تسعيرها بشكل تنافسي بفارق 30 نقطة أساس نتيجة لطلب المستثمرين بناءً على الحملات الترويجية التي نظمتها «بن غاطي» للمستثمرين.

وقام محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي القابضة»، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، وذلك بحضور مجموعة من البنوك الداعمة.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي القابضة»: «يعكس هذا الإنجاز رؤيتنا الاستراتيجية وتفانينا لدفع النمو والتميز في القطاع المالي في المنطقة. إن إدراجنا الناجح للصكوك هو شهادة على الثقة الراسخة التي وضعها المستثمرون والمؤسسات المالية في بن غاطي. وهو يؤكد التزامنا بالشفافية والموثوقية، وتقديم القيمة، ما يعزز مكانتنا كشريك موثوق به في الساحة المالية».

وأشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يؤكد الإدراج الأول للصكوك من «بن غاطي القابضة» سعينا المستمر لجعل دبي مركزاً عالمياً لتمويل الصكوك، ويُعزز التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية للشركات في المنطقة، كما يشير الاهتمام المتزايد بالسوق المالية الإسلامية إلى تطور وقوة النظام المالي في ناسداك دبي».

وعززت ناسداك دبي مكانتها كواحدة من أكبر منصات إدراج الصكوك والسندات، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات المدرجة 131 مليار دولار، عبر 152 إدراجاً، منها 43 مليار دولار من إصدارات السندات و88 مليار دولار من إصدارات الصكوك. كما تواصل البورصة خطواتها الثابتة نحو تحقيق الريادة في إدراج أدوات الدخل الثابت، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مفضلة لإدراج السندات والصكوك.

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