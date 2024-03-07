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الأسير عمار قزموز من مخيم نور شمس يدخل عامه الــ22 في الأسر

3/7/2024 9:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- دخل المعتقل عمار ياسر سعيد قزموز من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، اليوم الخميس، عامه الــ22 بشكل متواصل داخل سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم حمارشة لـلوكالة الرسمية، إن المعتقل قزموز يُعتبر من قيادات الحركة الأسيرة، وهو من عمداء الأسرى في سجون الاحتلال، وتعرض للعزل والعقاب والتعذيب، وذلك بسبب دفاعه الدائم عن حقوقهم.

وأشار حمارشة إلى أن قزموز قد تعرض لأكثر من أربع محاولات اغتيال فاشلة نجا منها بأعجوبة، وذلك قبل اختطافه بتاريخ 7/3/2003، وخضع لتحقيق عنيف في مركز تحقيق الجلمة لمدة 90 يوما متتالية.

وأضاف، أن محاكم الاحتلال أصدرت حكماً بالسجن الفعلي بحق قزموز لمدة 35 عاما، تم تخفيضها لتصبح 23 عاما، وبات خلالها، يُعتبر من أهم قيادات الأسرى، وممثلا لهم في مختلف المفاوضات مع إدارة السجون، علما أنه نجل الشهيد ياسر قزموز الذي استُشهد عام 1990.

وتابع أنه خلال فترة سجن المعتقل قزموز الطويلة تنقّل بين معظم سجون الاحتلال، وحُرم من زيارة ذويه، لعدة سنوات قبل أن تسمح مخابرات الاحتلال لعائلته بزيارته بشكل متقطع، لافتا إلى أنه أصيب بإصابات خطيرة في كل أنحاء جسده أثناء قمع قوات الاحتلال للمعتقلين في سجن النقب عام 2019.

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