الأسير عمار قزموز من مخيم نور شمس يدخل عامه الــ22 في الأسر

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- دخل المعتقل عمار ياسر سعيد قزموز من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، اليوم الخميس، عامه الــ22 بشكل متواصل داخل سجون الاحتلال.
وقال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم حمارشة لـلوكالة الرسمية، إن المعتقل قزموز يُعتبر من قيادات الحركة الأسيرة، وهو من عمداء الأسرى في سجون الاحتلال، وتعرض للعزل والعقاب والتعذيب، وذلك بسبب دفاعه الدائم عن حقوقهم.
وأشار حمارشة إلى أن قزموز قد تعرض لأكثر من أربع محاولات اغتيال فاشلة نجا منها بأعجوبة، وذلك قبل اختطافه بتاريخ 7/3/2003، وخضع لتحقيق عنيف في مركز تحقيق الجلمة لمدة 90 يوما متتالية.
وأضاف، أن محاكم الاحتلال أصدرت حكماً بالسجن الفعلي بحق قزموز لمدة 35 عاما، تم تخفيضها لتصبح 23 عاما، وبات خلالها، يُعتبر من أهم قيادات الأسرى، وممثلا لهم في مختلف المفاوضات مع إدارة السجون، علما أنه نجل الشهيد ياسر قزموز الذي استُشهد عام 1990.
وتابع أنه خلال فترة سجن المعتقل قزموز الطويلة تنقّل بين معظم سجون الاحتلال، وحُرم من زيارة ذويه، لعدة سنوات قبل أن تسمح مخابرات الاحتلال لعائلته بزيارته بشكل متقطع، لافتا إلى أنه أصيب بإصابات خطيرة في كل أنحاء جسده أثناء قمع قوات الاحتلال للمعتقلين في سجن النقب عام 2019.
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