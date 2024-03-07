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هيئة الأسرى تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل محمد طنجي

3/7/2024 9:09:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، حكومة الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل محمد خالد طنجي، الملقب "زنكلوني" من محافظة نابلس، والذي اعتُقل أمس الأول.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المعتقل "زنكلوني" يعاني وضعا صحيا صعبا ومعقدا، إذ تعرض لخمس محاولات اغتيال، نتجت عنها إصابات في الكتف، واليد، وكسور في الحوض، منعته من القدرة على المشي، وحولته إلى شخص يعاني إعاقة حركية، بالإضافة إلى التهابات خطيرة في الأعصاب.

وأشارت إلى أن المعتقل "زنكلوني" لا يستطيع الحركة أو التنقل إلا على كرسي متحرك، أو بمساعدة الآخرين، وهو بحاجة إلى تناول الأدوية، ومراجعة المستشفى والأطباء باستمرار.

يُذكر أن "زنكلوني" ابن الأسيرة المحررة الشهيدة لطيفة أبو ذراع، وشقيقته أسيرة محررة أيضا.

MENAFN07032024000205011050ID1107948482

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