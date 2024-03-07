الجيش الإسرائيلي يؤهل ضباطا ليحلوا مكان عشرات القتلى بالحرب على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قُتل منذ بداية الحرب على غزة عشرات الضباط الإسرائيليين الذين قادوا قوات قتالية نظامية وفي الاحتياط، ويسعى الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء إلى تعيين ضباط مكانهم، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس. ويأتي ذلك فيما الحرب متواصلة وعدم الوضوح حول المدة التي ستستغرقها وعدم التوصل إلى صفقة تشمل وقف إطلاق نار وتبادل أسرى.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فإن بين الضباط القتلى 39 قائد فصيل أو نائب قائد فصيل يحملون الرتبة نفسها؛ 13 قائد سرية؛ ضابطا استخبارات عسكرية؛ 6 ضباط برتبة مقدم؛ 4 قادة ألوية؛ و7 ضباط آخرين.





وسيشغل الجيش الإسرائيلي المناصب الشاغرة في أعقاب مقتل هؤلاء الضباط، بتعيين ضباط جدد مكانهم الذين تخرجوا من دورة قادة سرايا، قبل أسبوعين. وأشارت الإذاعة إلى أن كانت أكبر دورة في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وتخرج منها 136 ضابطا، بينهم 54 في قوات الاحتياط. وكانت هذه الدورة أكبر بـ20% من دورة عادية، وعدد الضباط في الاحتياط الذين تخرجوا منها أكثر بـ50% من دورة عادية.









ويستعد الجيش الإسرائيلي لفتح دورة مشابهة أخرى، الشهر المقبل، وستكون أكبر بحيث يتوقع أن يشارك فيها 155 جنديا. وأشارت الإذاعة إلى أنه لن يُعين في نهاية الدورة جميع خريجيها كقادة سرايا، وقسم منهم يؤهلون لقيادة سرايا في المستقبل في حال الضرورة.

وسيفتح الجيش الإسرائيلي لأول مرة دورة سريعة لقادة كتائب في الاحتياط. وتستمر مدة دورة كهذه في العادة قرابة سنة ونصف السنة، بينما دورة قادة كتائب القريبة ستستمر لمدة شهرين ونصف الشهر.





وسيفتح الجيش الإسرائيلي دورة ضباط قتاليين بالاحتياط في قاعدة التدريبات رقم 1. وسيلتحق بهذه الدورة جنود احتياط أثناء خدمتهم العسكرية ليصبحوا ضباط احتياط قتاليين وسيعنون قادة فصائل في سلاح البرية. وانضم 70 جنديا إلى الفوج الأول لدورة كهذه.