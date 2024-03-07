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الاحتلال يهدم بركسين للحدادة والدواجن في فقوعة شمال شرق جنين

3/7/2024 9:09:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN-
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بركسين" للحدادة والدواجن في قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وقال صاحب البركسين محمد عبد الكريم أبو حامد أبو العسل لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال هدمت بركسا للدواجن مساحته 50 مترا مربعا، وورشة حداددة مساحتها 500 متر مربع.

ولفت إلى أن الاحتلال منعهم من إزالة محتويات البركسين، فيما تقدر الخسائر بنحو 230 ألف شيقل.

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