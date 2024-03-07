بيت لحم: الاتحاد العام للمراة الفلسطينية ينظم فعالية لرفع صوت النساء لإنهاء العدوان الوحشي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN/ نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فعالية في بيت لحم تضامناً مع النساء، بالأخص المرأة الفلسطينية؛ التي تتعرض للتنكيل والاعتقال والإهانة والمس بكرامتها من قبل جيش الاحتلال“الاسرائيلي” أمام العالم أجمع.

ورفع المشاركون في الفعالية التي اقيمت في مفترق باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم اليافطات التي تندد بجرائم الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات وفي ظل حرب الابادة التي يتعرض اليها اهلنا في قطاع غزة حيث دعت الشعارات الى تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية كما دعت المجتمع الدولي للعمل على وقف العدوان الهمجي المستمر والذي يطال الاطفال والنساء والمدنيين.

كما رفع المشاركون اواني فارغة ومجسمات لاطفال شهداء يقضون بفعل القصف الاسرائيلي وحرب التجويع التي تنفذها اسرائيل امام العالم الصامت على الجرائم المتعددة التي تنفذها اسرائيل بحماية من الولايات المتحدة الامريكية.

وخلال الفعالية تم القاء العديد من الكلمات باسم الاتحاد العام للمراة الفلسطينية في بيت لحم ولجنة التنسيق الفصائلي وعدد من ممثلي المؤسسات النسوية في المحافظة حيث طالب الجميع بضرورة العمل على وقف ما يجري من جرائم في قطاع غزة على ايدي الاحتلال الاسرائيلي وجنوده المجرمون.

و قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي محمد الجعفري خلال الفعالية:" أن الاحتلال يشن إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد السيدات الفلسطينيات، حيث تم اعتقال المئات منهن في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعرضهن للذل ونزع ملابسهن في إطار للتنيكل المتعمد من قبل الاحتلال من أجل تحطيم معنوياتهن وكرامتهن".

وأضاف أن هذه الفعالية جاءت لتعزيز التضامن والإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية الذي يتعرض لهجمة شرسة منذ سنوات طويلة والتي زادت فعاليتها الوحشية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت رئيسة

اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي خولة الأزرق، أن هذه الفعالية تم تنضيمها من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار ليوم المرأة العالمي، وجاء للتأكيد على وجود المرأة الفلسطينية في كافة الوطن وفي الشتات.

وأوضحت“أن النساء الفلسطينيات سيرفعن صوتهن عالياً أمام العالم

مطالبات بإنهاء العدوان الوحشي الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ ستة أشهر، بالاضافة إلى المطالبة بحماية دولية، وإنسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره، وإدخال المساعدات الأنسانية لوقف جريمة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا".



