بيت لحم: الاتحاد العام للمراة الفلسطينية ينظم فعالية لرفع صوت النساء لإنهاء العدوان الوحشي

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / PNN/ نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فعالية في بيت لحم تضامناً مع النساء، بالأخص المرأة الفلسطينية؛ التي تتعرض للتنكيل والاعتقال والإهانة والمس بكرامتها من قبل جيش الاحتلال“الاسرائيلي” أمام العالم أجمع.
ورفع المشاركون في الفعالية التي اقيمت في مفترق باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم اليافطات التي تندد بجرائم الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات وفي ظل حرب الابادة التي يتعرض اليها اهلنا في قطاع غزة حيث دعت الشعارات الى تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية كما دعت المجتمع الدولي للعمل على وقف العدوان الهمجي المستمر والذي يطال الاطفال والنساء والمدنيين.
كما رفع المشاركون اواني فارغة ومجسمات لاطفال شهداء يقضون بفعل القصف الاسرائيلي وحرب التجويع التي تنفذها اسرائيل امام العالم الصامت على الجرائم المتعددة التي تنفذها اسرائيل بحماية من الولايات المتحدة الامريكية.
وخلال الفعالية تم القاء العديد من الكلمات باسم الاتحاد العام للمراة الفلسطينية في بيت لحم ولجنة التنسيق الفصائلي وعدد من ممثلي المؤسسات النسوية في المحافظة حيث طالب الجميع بضرورة العمل على وقف ما يجري من جرائم في قطاع غزة على ايدي الاحتلال الاسرائيلي وجنوده المجرمون.
و قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي محمد الجعفري خلال الفعالية:" أن الاحتلال يشن إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد السيدات الفلسطينيات، حيث تم اعتقال المئات منهن في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعرضهن للذل ونزع ملابسهن في إطار للتنيكل المتعمد من قبل الاحتلال من أجل تحطيم معنوياتهن وكرامتهن".
وأضاف أن هذه الفعالية جاءت لتعزيز التضامن والإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية الذي يتعرض لهجمة شرسة منذ سنوات طويلة والتي زادت فعاليتها الوحشية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت رئيسة
اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي خولة الأزرق، أن هذه الفعالية تم تنضيمها من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار ليوم المرأة العالمي، وجاء للتأكيد على وجود المرأة الفلسطينية في كافة الوطن وفي الشتات.
وأوضحت“أن النساء الفلسطينيات سيرفعن صوتهن عالياً أمام العالم
مطالبات بإنهاء العدوان الوحشي الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ ستة أشهر، بالاضافة إلى المطالبة بحماية دولية، وإنسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره، وإدخال المساعدات الأنسانية لوقف جريمة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا".
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