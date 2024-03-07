مسار فلسطين التراثي يطلق المرحلة الثانية من مشروع زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين سبل العيش

MENAFN - Palestine News Network ) بيت ساحور /PNN /أطلق مسار فلسطين التراثي المرحلة الثانية من مشروع زيادة الفرص الاقتصادية و سبل العيش للمجتمعات على طول مسار فلسطين التراثي ،المنفذ من قبل البنك الدولي والممول من اليابان، بتوقيع خمس عقود لدعم مبادرات ومشاريع جديدة من اصل ١٢ مشروع سيتم دعمها في المرحلة الثانية من المشروع.

وجرت مراسم التوقيع في ختام ورشة عمل نظمها مسار فلسطين التراثي في قاعة بيت المسنين ببلدة بيت ساحور للمشاريع الخمسة حيث تم تدريب القائمين على المشاريع المستفيدة على القضايا الإدارية والمالية لادارة المنح الني حصلوا عليها

و وقع جورج رشماوي مدير مسار فلسطين التراثي اتفاقيات التعاون مع خمس من المؤسسات العاملة على طول مسار فلسطين التراثي مشددا على ان هذا التوقيع يمثل انجازا حديدا اتجاه العمل على تطوير قطاع السياحة المجتمعية.

واضاف في حديث مع شبكة PNN عقب ورشة عمل لادارة المشاريع التي تم التوقيع عليها ان هذه المشاريع ستساهم في تطوير برامج اضافية على مسار فلسطين التراثي بما ينعكس ايجابا على مقدمي الخدمات المستفيدين منها من جهة وعلى قطاع السياحة والمجتمع بشكل عام.

وشكر رشماوي كافة الشركاء من مقدمي خدمات السياحة على طول المسار الذين يعكسون الابداع الفلسطيني كما شكر الصندوق الياباني للتنمية والبنك الدولي على ما يقدموه من خدمات ودعم لتطوير السياحة الفلسطيني.





وقالت غيداء راحيل مديرة مشروع زيادة الفرص الاقتصادية و سبل العيش للمجتمعات على طول مسار فلسطين التراثي نحن اليوم في صدد هذه الورشة لخمس مقدمي خدمات قدموا لمنحة مسار فلسطين التراثي، وهذه المنحة لتطوير مشاريع سياحية على المسار وهؤلاء الموجودين بالاجتماع هم الذين نجحوا وسيأخذون المنحة وسنوقع معهم اتفاقيات حتى يبدأون في تنفيذها، موضحة أن هذه المنح مختلفة من بيوت ضيافة ومسارات على الدراجات وغيرها.

وأضافت أنه سيتم تدريب الفائزين بالمنح قبل التنفيذ حتى يعرفون ما هي الاجراءات المطلوبة ولبناء قدراتهم في أدارة هذه المنحة ومتطلباتها وهي متطلبات مسار فلسطين التراثي والبنك الدولي الممول لهذه المنحة، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستعود عليهم بالنفع بتطوير قدراتهم ومشاريعهم التي بعض منها قائمة اصلاً فهدف هذه المنحة هو التحسن من خدماتهم وتطويرها.

وأوضحت راحيل أن بعض المنح ذهبت لمشاريع لم تكن قائمة ولكن صاحبه فكر به ولتطويره سياحياً مثل مسار الدراجات في مدينة دورا بالخليل وهدفه الاول تطوير السياحة المجتمعية في دورا، من خلال جذب الزوار عن طريق مسار الدراجات، فهذا المسار

يعرفهم على دورا، وتاريخها، وتراثها، وعاداتها وتقاليدها فتكون الإستفادة من جانبين الأول للاشخاص القائمين على هذا المشروع والثاني

تحسين دخل جميع من في المدينة بسبب الزوار.

وتضمنت المشاريع التي تم التوقيع عليها مبادرات مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع وتقويته اقتصاديا من خلال برامج السياحة المجتمعية حيث عبر المستفيدون من هذه المشاريع عن شكرهم لمسار فلسطين والبنك الدولي والصندوق الياباني للتنمية على دعمهم لهذه المشاريع التي ستطور اعمالهم بما سينعكس ايجابا على الاقتصاد في المجتمعات العاملة على مسار فلسطين التراثي من جهة وتقوية السياحة الفلسطينية من الجهة الاخرى

و قال

وسام صلاح مدير عام مؤسسة بدو بلا حدود: أن هذه المنحة موجهة لمشاغل النساء البدويات التابعات للمؤسسة، موضحاً أن هؤلاء النساء موزعات في شرق بيت لحم والقدس والخليل، ومن عام 2017 يتم تدريبهن وتمكينهن اقتصادياً، وهذه المنحة مهمة جداً لأنها ستمكننا من جلب أجهزة جديدة للمشغل مما يطور ويحسن المنتوجات تلقائياً، واضافة خطوط انتاجية جديدة.

وأقر أن هذا التمكين الاقتصادي سيساهم في تحسين اوضاع النساء اجتماعياً وزيادة تأثيرهن ومشاركتهن بالمجتمع، موضحاً أن مؤسسة بدو بلا حدود هي فلسطينية،تعنى بالمكون البدوي بالمجتمع الفلسطيني وتسعى لمجتمعات بدوية فلسطينية قادرة متمكنة محافظة على تراثها وأصالتها ومندمجة في مجتمعها ومنتجة.

وقالت دعاء عجارمة مديرة مشروع تذكار الذي يستهدف الأشخاص ذوي الاعاقة خصيصا الذهنية بفئات من عمر من 6-13 سنة، ومن 14-40 سنة ، أن هذا المشروع يهتم بتلك الفئة المهمشة التي لا مكان لها بالحياة، فمن خلال مسار فلسطين التراثي ودعمهم سيصبح انتاج للاشخاص ذوي الاعاقة.

وأوضحت أن دعم هذه الفئة من ذوي الاعاقة عن طريق ورشات تدريبية بالشمع، فسيتم تدريبهم حتى يستطيعون الانتاج ثم سيقومون بتسويق تلك المنتوجات عن طريق معارض، بالاضافة إلى اخذ المتدربين في جولات إلى اماكن سياحية فلسطينية للترويج أكثر للمشروع.

وأضافت عجارمة أن المنطقة التي سيقوم عليها المشروع هي بيت أولا وتعتبر تراثية ويمر مسار فلسطين التراثي منها، فوجود السياح بها بشكل متكرر.

بدوره قال سمير الزير مدير مشروع دورا على البسكليت أنهم عملوا مسارين عن طريق الدراجات، الاول

جولة داخل البلدة القديمة في أحياء دورا والتعريف فيها و والاخر مسار طويل للمجموعات البعيدة من خارج البلد دورا، وتمت تلك الجولات بالتعاون مع مسار فلسطين التراثي، وهذا ليس التعاون الاول من نوعه.

وأوضح أن دورا غنية بالأماكن التراثية التي تجعلنا نقوم بهكذا مسارات لتعريف الناس عليها، بالإضافة إلى أن المشي على الدراجات هو صحي ورياضي ومفيد، موضحاً أن الاتفاقية التي سيقعون عليها اليوم لها علاقة بالسياحة والمسارات ومساعدة المجتمع المحلي، وهذه المساعدة تكون مجتمعية من جهة واقتصادية بتوفير دخل للمجلس الشبابي في بلدية دورا الذين يعملون بهذا المشروع.

وأشار

الزير إلى مميزات مشروعه الذي هو الاول من نوعه في منطقة دورا وهو اتاحة الفرصة للاشخاص من ذوي الاعاقة للمشاركة في المسار عن طريق دراجات كهربائية، وقال رسالتهم إلى مسار فلسطين والبنك الدولي ممولين هذا المشروع" شكراً لكم على هذا المجهود والدعم الذي له علاقة بالسياحة والتنمية الاقتصادية للمواقع والمناطق وهذه الافادة ليست لشخص واحد بل لمناطق كاملة".



