جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد محمد عيد جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN/ شيعت جماهير غفيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الشاب محمد عيد، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية بورين جنوب نابلس قبل أيام.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس إلى منزل عائلة الشهيد عيد لإلقاء نظرة الوداع عليه، وجاب بجثمانه في شوارع القرية، وسط التكبيرات والهتافات الغاضبة، ورددوا: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، و"حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف".
واستقبلت والدته جثمانه بالتكبيرات والزغاريد وكلمات الحمد والرضى والصبر، وقالت: "محمد عريس، وكل أبنائنا فدا الأقصى وغزة"، سائلة الله النصر القريب لأهل غزة.
وارتقى الشاب محمد محمود رجا عيد (19 عاما)، مساء أمس الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر يوم الاثنين الماضي.
وكان الشاب عيد أصيب بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات، فيما استشهد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات) إثر إصابته برصاصة في الرأس، كما أصيب مواطن آخر بجرح عميق بالرأس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح.
MENAFN07032024000205011050ID1107948477
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.