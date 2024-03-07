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جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد محمد عيد جنوب نابلس

3/7/2024 9:09:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN/ شيعت جماهير غفيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الشاب محمد عيد، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية بورين جنوب نابلس قبل أيام.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس إلى منزل عائلة الشهيد عيد لإلقاء نظرة الوداع عليه، وجاب بجثمانه في شوارع القرية، وسط التكبيرات والهتافات الغاضبة، ورددوا: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، و"حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف".

واستقبلت والدته جثمانه بالتكبيرات والزغاريد وكلمات الحمد والرضى والصبر، وقالت: "محمد عريس، وكل أبنائنا فدا الأقصى وغزة"، سائلة الله النصر القريب لأهل غزة.

وارتقى الشاب محمد محمود رجا عيد (19 عاما)، مساء أمس الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر يوم الاثنين الماضي.

وكان الشاب عيد أصيب بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات، فيما استشهد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات) إثر إصابته برصاصة في الرأس، كما أصيب مواطن آخر بجرح عميق بالرأس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح.

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