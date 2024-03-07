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في أعلى هذه الطباعة الحجرية القديمة، والتي شيدت بمناسبة دخول الدستور الفدرالي حيز النفاذ في سويسرا في عام 1848، يحتفل أحد مواطني الكنفدرالية بهذه المناسبة. وتضمن الدستور السويسري عناصر محددة من الدستور الأمريكي. Burgerbibliothek Bern

MENAFN - Swissinfo) "الجمهوريتان الشقيقتان"، أشهر تعبير عن العلاقات الوثيقة بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ما تزال تجمع بين الدولتين. في الواقع، أثّر البلدان بشكل متبادل على بعضهما البعض." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثديمقراطية سويسرا والولايات المتّحدة:“جمهوريتان شقيقتان” واتحاد أبدي للصداقة والوفاء

في زمنٍ مضى، كانت سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية تُعرفان عمومًا، بكونهما جمهوريتين شقيقتين. ومؤخرًا، استخدم السفير الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذه التسمية من جديد. في الواقع، لقد تأثّرت الدولتان ببعضهما البعض، وطبعت كل منهما الأخرى بطابعها.

تم نشر هذا المحتوى على 06 مارس 2024 - 09:00 14دقائق



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بعد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية احتفل آلافٌ من السويسريين والسويسريات مع الولايات المتحدة بنصر الاتحاد. كان الشعور بالترابط بين الجانبين كبيرًا جدًّا. وفي عام 1865، عبّر عشرون ألفًا من الرجال السويسريين، كلٌ بتوقيعه الشخصي، عن تعازيهم بوفاة ابراهام لنكولن، وهذا عدد مرتفع في وقتٍ كان فيه وعي الناس بذاتهم كمواطنين ومواطنات، حديثًا، ولم يكن فيه توقيع العرائض أمرا سهلًا، كما هو الحال اليوم.

في ذلك الوقت، كانت حكومة كانتون آرغاو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ”شقيقتنا الجمهورية الكبيرة على الضفة الأخرى من المحيط”.

يبدو الأمر اليوم غير معقول إلى حدٍّ كبير: هنا، قوة عالمية بمئات الملايين من المواطنين والمواطنات؛ وهناك، كانتون في سويسرا الصغيرة. ولكن الجانب الأمريكي أكد أيضًا على هذه الأخوة، حيث كتب المبعوث الأمريكي“جورج فوغ” في عام 1865:“لم تتزحزح حكومة سويسرا وشعبها أبدا عن صداقتهما مع الجمهورية الشقيقة الكبرى”.

تريد ما يسمى بـ ((ملكة جمال سويسرا)) (تقف على الحجر وترتدي زيًا تقليديًا) إقناع أختها الولايات المتحدة بتنظيم استفتاءات شعبية. ويعود هذا التمثال إلى عام 1893. في الولايات المتحدة، لم تتمكن النساء من المشاركة في الاقتراعات والانتخابات على المستوى الوطني إلا في عام 1920. في سويسرا، تم منح حقوق التصويت للمرأة في عام 1971. Cosmopolitan Magazine

سابقًا كان البلدان يعتبران نفسيهما في الواقع جمهوريتين شقيقيتين، وذلك على مدى قرون. في عام 1991 خلُص“جيمس أتش. هُتسون” من مكتبة الكونغرس الأمريكي إلى أن“التطورات السياسية في البلدين كانت تسير غالبًا بشكلٍ متوازٍ منذ عام 1776، وكان دستور كل دولة منهما نموذجًا صالحا للأخرى”.

نبرة سويسرية في إعلان الاستقلال الأمريكي!

وجد هوتسون أن“أهم جملة في التعبيرات السياسية الأمريكية”، يمكن أن“تكون لها لكنة سويسرية”. في أواسط سبعينات القرن الثامن عشر، عندما كانت سويسرا رابطة دول، والمستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة في شمال أمريكا تكافح ضد الاستعمار البريطاني، قرأ بعض الآباء المؤسسين الأمريكيين، وفي المقدمة توماس جيفرسون، فيلسوف جنيف“جان جاك بورلاماكي” بشغف.

جان جاك... مَن؟ حتى في سويسرا، قلة من يعرفون اليوم هذا الاسم. لكن هذا الفيلسوف كان في القرن الثامن عشر مشهورا على المستوى العالمي. ووفقًا لبعض المؤرخين، ومن بينهم مؤرخ هارفارد مورتون غ. وايت، فإن قراءة“بورلاماكي” طبعت مقدمة إعلان الاستقلال بطابعها:

صورة لجان جاك بورلاماكي (1694-1748) Robert Gardelle um 1760

“نحن نعتبر أن هذه الحقائق بديهية: كل البشر خُلقوا سواسية، وأن خالقهم.هن منحهم.ن حقوقًا معينة غير قابلة للتصرف؛ وأن حق الحياة والحرية والسعي إلى السعادة، جزءٌ إلى هذه الحقوق”. تلك كانت“النبرة السويسرية” في“أهم جملة” في إعلان الاستقلال.

بما يشبه ذلك صاغ هذه الحقوق الفيلسوف الإسكوتلندي جون لوكرابط خارجي ، ولكن بفارقٍ حاسم، فالترتيب نصَّ عنده على:“الحياة، الحرية، المِلكيّة”؛ أما عن السعي إلى السعادة فقد أشار إليها في مكانٍ آخر.

السعي وراء السعادة كحق طبيعي

كان“بورلاماكي” أول من وصف السعي إلى السعادة كحق طبيعي يتفرع منه كل شيء تقريبًا، وربط الفيلسوف هذا الحق مباشرةً بحق الدفاع عن النفس: إذا ظهرت عداوة ما، فيجوز، وفقًا لقوله، اللجوء إلى السلاح من أجل الأمان والسعادة.

إنه التقاء واضح مع الآباء المؤسسين لأمريكا في حرب الاستقلال، وما زال حتى اليوم قائمًا في الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك خط فكري من“بورلاماكي” وتلميذه“أيمر دي فاتّل” لدى هؤلاء الأمريكيين والأمريكيات، الذين واللواتي تشكّل حيازة السلاح بالنسبة لهم باعثًا للهُويّة.

كتاب“مبادئ القانون الطبيعي والسياسة”، جان جاك بورلاماكي CC BY-SA 4.0

لا لرابطة دول مثل سويسرا القديمة

في عملية صياغة الدستور بعد نهاية حرب الاستقلال، ناقش رجال ونساء التاريخ الأمريكي المهمون.ات فكرة“كنفدرالية سويسرية”. لكنهم.ن ألقوا.ين بها جانبًا. الكسندر هاملتون، أول وزير مالية للولايات المتحدة الأمريكية، قال في خطبته المؤثرة عام 1787:“تقريبًا، لم تشكل سويسرا وحدةً واحدة على الإطلاق، وشنت على بعضها حروبًا أكثر من مرة”.

كانت سويسرا، حينها، رابطة دول؛ لم تكن دولة، ولم تكن جمهورية. وإلى أن تولد من جديد كدولة فدرالية بشكلٍ دائم، وكجمهورية شقيقة، كان لابد من انتظار نصف قرن كامل، فبقيت الولايات المتحدة الأمريكية حتى الحرب الأهلية السويسرية عام 1847 (Sonderbundskrieg)، نقطةً مرجعية مهمة، بالنسبة لمؤيدي ومؤيدات فكرة“الجمهورية السويسرية”.

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دولة مستقرة، وعملة قوية، ومشروعات قابلة للتحقق في المستقبل: فبالمقارنة عالمياً، تسير كثير من الأمور في سويسرا على ما يرام.

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في مطلع العام 1848 نشر الفيلسوف“إيناتس باول تروكسلر” مؤلفًا بعنوان: دستور الولايات المتحدة لشمال أمريكا كنموذج للإصلاح الفدرالي السويسري”. وبذلك أصبح“تروكسلر، بمثابة“المساعد المثالي في عملية ولادة الفدرالية السويسرية”، وفقًا لـما جاء في“معجم التاريخ السويسري”.

الفدرالية ونظام الغرفتين

مجلس النواب ومجلس الكانتونات في سويسرا هما أيضا نسختان من مجلسي النواب والشيوخ في أمريكا. وبالإضافة إلى ما يوفّره نظام الغرفتيْن للكانتونات ذات الكثافة السكانية القليلة من قدرة على التعبير عن آرائها، يسمح هذا النظام لسويسرا بتحقيق توازن بين الدولة المركزية والكانتونات، ذلك أنه بامكان الكانتونات أن تكون صاحبة القرار في الكثير من المجالات. ويُعتبر الدستور الأمريكي كذلك نموذجًا في مسألتي الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان.

كان توماس جيفرسون المؤلف الرئيسي لإعلان الاستقلال الأمريكي والرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1801 و1809، الصورة تعود إلى عام 1801. Public domain, Wikimedia Commons

لكن الكثير من الأمور كانت مختلفة في عام 1848: في سويسرا كان البرلمانيون مَنْ ينتخب المحكمة الفدرالية. وعلى خلاف المحكمة العليا الأمريكية، لم تكن المحكمة السويسرية محكمةً للدستور، أما الحكومة السويسرية المتشكلة من سبعة أعضاء، فقد تم تصوّرها بشكلٍ يختلف تمامًا عن فلسفة النظام الرئاسي الأمريكي.

ذروة التقارب في مدار الحرب الأهلية الأمريكية

بلغت“الجمهوريتان الشقيقتان” ذروة تقاربهما الفكري والسياسي في نهاية الحرب الأهلية الأمريكية في ستينات القرن التاسع عشر. في منتصف الحرب ألقى“جون واتس دي بيستر” محاضرة عاطفية مؤثرة أمام الجمعية التاريخية لولاية“فيرمونت” قارن فيها الحرب الأهلية السويسرية بالحرب الأهلية الأمريكية، مؤكدا على أن كلا الصراعين يتعلقان بالكفاح ضد القوى الرجعية التي”قاومت طوفان التقدم الليبرالي والحرية”.

وأضاف: كما جعلت الحرب الأهلية السويسرية سويسرا قوية، فإن انتصار الاتحاد سيخلق حكومة أكثر ملائمةً للظرف الأمريكي. لقد رفعت الفدرالية السويسرية روح الحرية في أوروبا عاليًا، وهي الوحيدة التي تستحق أن تكون مادة مقارنة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية:“الجمهوريات يجب أن تتعلم من الجمهوريات”.

“اتحاد أبدي للصداقة والوفاء”

آنذاك كانت سويسرا محاطةٌ بالملَكيات الوراثية، وكانت الحكومة السويسرية، كما الكانتونات الليبرالية والكثير من السكان في البلاد، رجالا ونساءٍ، يشعرون.ن برابط كبير مع الاتحاد، وهو ما جرى التعبير عنه بعشرين ألف تعزية بموت لينكولن.

في كتاب يدمج العلم الأمريكي مع الصليب السويسري: عمل جيمس هاتسون بدقة على الماضي المشترك لـ ((الجمهوريتين الشقيقتين)). SWI swissinfo

في عام 1865 كتبت صحيفة“آرغاور ناخْرِخْتِن” (أخبار آرغاو) عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب، بأننا أمام لحظة حاسمة، وأضافت:“ألا ينبغي حاليا أن تنهض سويسرا لتصافح صديقتها في المقام الأول”.

إن الجمهورية الصديقة، كما استطردت“أخبار آرغاو”، ســ”تُمسك يد سويسرا الصغيرة بالحب”، وأضافت: هذه هي البداية لـ“اتحادٍ أبدي راسخ للصداقة والوفاء”.

لكنَّ ما وقع كان مختلفًا، سواءٌ أكان ذلك في الدبلوماسية أم في المؤسسات، فمع تطبيق نظام الانتخابات النسبي في سويسرا عام 1919 تغير المشهد السياسي في البرلمان بشكلٍ جذري، وصارت الحكومة السويسرية تتبع سياسة قائمة بشكلٍ أكبر على التوازنات والحلول الوسطى داخليا، كلما أُشركت فيها أحزابٌ أكثر. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيأتي رؤساء ديموقراطيون وجمهوريون إلى الرئاسة ليلغي كلٌّ منهم ما فعله سلفه.

وبالعودة إلى القرن التاسع عشر، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن محايدةً، لكنها على الأقل كانت تمارس سياسة عدم التدخل إزاء أوروبا. في الوقت نفسه انتهجت سويسرا منذ 1815 سياسة الحياد منذ 1815، وقد نتج عن ذلك تقارب استمر حتى الحرب العالمية الأولى. لكن مع تغيّر الأدوار الجيوسياسية للبلديْن بعد تلك الحرب، وخصوصا منذ الحرب الباردة، تغيّر هذا الوضع.

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في السنوات الأخيرة، ابتعدت سويسرا هي الأخرى عن المفهوم التقليدي للحياد وتوجّهت بشكل أكبر نحو المجتمع الدولي.

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لقد أصبح اليوم استخدام تعبير“الجمهوريتان الشقيقتان” نادرًا، لكنه لم يندثر. في 2024، استحضر سفير ترامب السابق في سويسرا“أد ماكملان” في لقاءٍ مع“سونتاغ تسايتُنغ” العلاقة الوثيقة بين البلديْن قائلاً:“الرئيس الخاسر في الانتخابات السابقة والمرشح للرئاسة مجدّدًا، دونالد ترامب، يفهم وينظر بإعجاب لـ”تاريخ سويسرا، وهي [جمهورية شقيقة] لنا”.

قبل ثلاثين عامًا بحث“جيمس أتش هتسون” الماضي المشترك لكلتا الـ”جمهوريتين الشقيقتين”، بشكلٍ دقيق. كان كتابه هدية عيد ميلاد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى سويسرا: سبعمئة عام بعد قَسَم“روتلي” الاسطوري، إلى الاحتفال اليوبيلي في عام 1991.

كان أد ماكملان سفيراً لدى سويسرا في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، وأكد في عام 2024 أن دونالد ترامب يُقدر سويسرا بشكل خاص باعتبارها جمهورية شقيقة. KEYSTONE

بعد بضع سنوات من ذلك ألحقت فضيحة“أصول اليهود المصادرة” في سويسرا خلال الحرب العالمية الثانية، وممارسات سويسرا المالية خلال تلك الفترة، ضررا فادحا بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن التصور تمامًا بأن الولايات المتحدة لن تقدم بعد ذلك هدية عيد ميلاد لشقيقتها الجمهورية. إن فضيحة“الأصول المفقودة” تصلح مثالًا على ما يفرّق بين هذهيْن البلديْن، رغم كل التقارب سالف الذكر.

وفي حين قفزت الولايات المتحدة لتكون قوة عظمى تتدخل للدفاع عن القيم والمصالح، تُصر سويسرا الصغيرة حتى اليوم على حيادها، وتطرحه في هذه الأثناء بطريقة لا تلقى إلا القليل من التفهّم الدولي.

لا جدال حول تأثير جون لوك على إعلان الاستقلال بشكل عام – وأيضًا أن واضعي إعلان الاستقلال استمعوا بشكل مكثف لعدد كبير من المؤلفين. حظي عمل جان جاك بورلاماكي بشعبية كبيرة في القرن الثامن عشر وفتح أفكار لوك أمام جمهور أوسع. لكن بورلاماكي طور أفكار القانون الطبيعي بشكل أكبر. وبينما ظهر تعبير“السعي وراء السعادة” أيضًا عند لوك، وضع بورلاماكي السعادة في المركز ورأى أنه حق طبيعي لكل فرد.

كان مورتون جي وايت أول مؤرخ حديث يحاول تقديم أدلة ظرفية على تأثير بورلاماكي على إعلان الاستقلال. واعتمد وايت في المقام الأول على“المسودة الأولية” لتوماس جيفرسون في حجته لإثبات العلاقة مع بورلاماكي.

* الاقتباسات من المصادر التاريخية مستمدة من رسالة الدكتوراه“”الحرب الأهلية الأمريكية في الرأي العام السويسري” (Der amerikanische Sezessionskrieg in der schweizerischen öffentlichen Meinung) لجورج مولر، 1944، ومن كتاب“الجمهوريتان الشقيقتان”(The Sister Republics) لجيمس إتش. هاتسون، 1991.

تحرير: دافيد أوغستير

ترجمة: جواد الساعدي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي /م.ا



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