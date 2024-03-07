حوالي ربع السكان في سويسرا يعانون من أمراض نفسية

(MENAFN
- Swissinfo) وفقًا لدراسة حديثة، فإن الآثار السلبية لبيئة العمل في سويسرا كبيرة على الصحة النفسية للموظفين والموظفات." />
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سوق العمل السويسرية حوالي ربع السكان في سويسرا يعانون من أمراض نفسية مكتب في المركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) الواقع بالقرب من جنيف، حيث يبحث الفيزيائيون.ات والمهندسون.ات من جميع أنحاء العالم في طبيعة البنية الأساسية للكون. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER
يقول حوالي ربع سكان سويسرا، رجالا ونساءً، إنهم.نّ يعانون.ين من مشاكل نفسيّة. ووفقا لدراسة أنجزت بتكليف من مجموعة "أكسا" ( Axa) للتأمينات، تشكّل الأجواء السائدة في أماكن العمل مصدر قلق خاصّة بالنسبة للموظفين.ات في سويسرا.
تم نشر هذا المحتوى على 07 مارس 2024 - 11:45 3دقائق Keystone-SDA/ع.ع
English en One in four in Switzerland reports mental health issues الأصلي طالع المزيدOne in four in Switzerland reports mental health issues Português pt Uma em cada quatro pessoas na Suíça tem problemas de saúde mental طالع المزيدUma em cada quatro pessoas na Suíça tem problemas de saúde mental
وبحسب هذه الدّراسة الدوليّة، ينظر السويسريون والسويسريات إلى صحتهم.نّ العقليّة بإيجابية أكبر من نظرائهم ونظرائهن في دول أخرى. ومع ذلك أقرّ 26% من ضمن 1000 شخص شاركوا.ن في الاستطلاع
بمعاناتهم.نّ من مشاكل نفسيّة، بينما يعاني 15% منهم.نّ من الاكتئاب.
الدراسة تظهر بوضوح التأثير الكبير الذي تتركه الأجواء السائدة في أماكن العمل على رفاهية الأفراد. وت.يؤكد 77% من الموظفين.ات الذين واللواتي شملتهم.نّ الدّراسة المعاناة من مشكلات صحيّة نفسيّة بسبب بيئة العمل، ويشمل ذلك الشعور بالتّعب، والإرهاق ( 59% )، واضطرابات النوم ( 47% )، والإجهاد والقلق (33%)، واضطرابات في الأكل (24%).
المزيد المزيد الموظفون والموظفات في سويسرا أفضل حالاً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى
تم نشر هذا المحتوى على 23 أغسطس 2023 على الرغم من المعاناة من الضغط وتوتر، فإن الموظفين والموظفات في سويسرا أفضل حالا من غيرهم في أي مكان آخر في أوروبا.
طالع المزيدالموظفون والموظفات في سويسرا أفضل حالاً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى
ويعبّر 30% من المستطلعة آرائهم.نّ عن الرّغبة في مغادرة الوظائف التي يشغلونها ويشغلنها، أو الحد من انخراطهم.نّ في العمل او التقليل من نسبة دوامهم.نّ بسبب الإجهاد في أماكن العمل، بينما يقول 30% آخرون وأخريات إنهم.نّ يخططون.ن لالتحاق بدورات تدريبية استعدادا لتغيير الوظيفة. ويأمل 28% بالعمل من المنزل
بوتيرة أكبر، بينما ينوي 22% الاستقالة من الوظيفة.
الدعم المقدّم غير كافٍ
وفقا للمشاركين والمشاركات في الدّراسة، الدعم الذي يقدمّه أرباب العمل للموظفين والموظفات في الحالات الصعبة غير كافٍ. وعبّر 51% من الأفراد الذين عانوا.ين من انهيارات عصبية عن عدم الرضى من الدعم المقدم من أرباب العمل. ووصف 28% من العمال والعاملات الذين يعانون.ين من مشاكل نفسية دعم الشركات الموظَّفة بأنه دون المطلوب.
من بين الأفراد الذين شاركوا في الدراسة، يشعر 42% من المستجيبين.ات بأن شركاتهم.نّ ليست حقًا مهتمّة بصحّتهم.نّ العقليّة. وينوي ثلث الموظفين والموظفات فقط إشعار رؤسائهم.نّ بمشاكلهم.نّ الصحية العقلية أو طلب المساعدة منهم.نّ.
أجرت شركة البحوث العالمية“إبسوس” (Ipsos) استطلاعًا للرأي في العام الماضي شمل 16 ألف شخص من الفئة العمريّة المتراوحة بين 18 و74 عامًا في 16 دولة لصالح مجموعة“أكسا” وشارك في هذا الاستطلاع 1000 شخص، من سويسرا، 709 منهم.نّ من أصحاب وصاحبات الوظائف، أثناء إنجاز الدراسة.
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الموظفون والموظفات في سويسرا أفضل حالاً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى الاشتراك في النشرة الإخبارية
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