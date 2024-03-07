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الدليل السويسري

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مكتب في المركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) الواقع بالقرب من جنيف، حيث يبحث الفيزيائيون.ات والمهندسون.ات من جميع أنحاء العالم في طبيعة البنية الأساسية للكون. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

MENAFN - Swissinfo) وفقًا لدراسة حديثة، فإن الآثار السلبية لبيئة العمل في سويسرا كبيرة على الصحة النفسية للموظفين والموظفات." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثسوق العمل السويسرية حوالي ربع السكان في سويسرا يعانون من أمراض نفسية

يقول حوالي ربع سكان سويسرا، رجالا ونساءً، إنهم.نّ يعانون.ين من مشاكل نفسيّة. ووفقا لدراسة أنجزت بتكليف من مجموعة "أكسا" ( Axa) للتأمينات، تشكّل الأجواء السائدة في أماكن العمل مصدر قلق خاصّة بالنسبة للموظفين.ات في سويسرا.



English en One in four in Switzerland reports mental health issues الأصلي طالع المزيدOne in four in Switzerland reports mental health issues Português pt Uma em cada quatro pessoas na Suíça tem problemas de saúde mental طالع المزيدUma em cada quatro pessoas na Suíça tem problemas de saúde mental

تم نشر هذا المحتوى على 07 مارس 2024 - 11:45 3دقائق Keystone-SDA/ع.ع

وبحسب هذه الدّراسة الدوليّة، ينظر السويسريون والسويسريات إلى صحتهم.نّ العقليّة بإيجابية أكبر من نظرائهم ونظرائهن في دول أخرى. ومع ذلك أقرّ 26% من ضمن 1000 شخص شاركوا.ن في الاستطلاع

بمعاناتهم.نّ من مشاكل نفسيّة، بينما يعاني 15% منهم.نّ من الاكتئاب.

الدراسة تظهر بوضوح التأثير الكبير الذي تتركه الأجواء السائدة في أماكن العمل على رفاهية الأفراد. وت.يؤكد 77% من الموظفين.ات الذين واللواتي شملتهم.نّ الدّراسة المعاناة من مشكلات صحيّة نفسيّة بسبب بيئة العمل، ويشمل ذلك الشعور بالتّعب، والإرهاق ( 59% )، واضطرابات النوم ( 47% )، والإجهاد والقلق (33%)، واضطرابات في الأكل (24%).

المزيد المزيد الموظفون والموظفات في سويسرا أفضل حالاً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى

تم نشر هذا المحتوى على 23 أغسطس 2023 على الرغم من المعاناة من الضغط وتوتر، فإن الموظفين والموظفات في سويسرا أفضل حالا من غيرهم في أي مكان آخر في أوروبا.

طالع المزيدالموظفون والموظفات في سويسرا أفضل حالاً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى

ويعبّر 30% من المستطلعة آرائهم.نّ عن الرّغبة في مغادرة الوظائف التي يشغلونها ويشغلنها، أو الحد من انخراطهم.نّ في العمل او التقليل من نسبة دوامهم.نّ بسبب الإجهاد في أماكن العمل، بينما يقول 30% آخرون وأخريات إنهم.نّ يخططون.ن لالتحاق بدورات تدريبية استعدادا لتغيير الوظيفة. ويأمل 28% بالعمل من المنزل

بوتيرة أكبر، بينما ينوي 22% الاستقالة من الوظيفة.

الدعم المقدّم غير كافٍ

وفقا للمشاركين والمشاركات في الدّراسة، الدعم الذي يقدمّه أرباب العمل للموظفين والموظفات في الحالات الصعبة غير كافٍ. وعبّر 51% من الأفراد الذين عانوا.ين من انهيارات عصبية عن عدم الرضى من الدعم المقدم من أرباب العمل. ووصف 28% من العمال والعاملات الذين يعانون.ين من مشاكل نفسية دعم الشركات الموظَّفة بأنه دون المطلوب.

من بين الأفراد الذين شاركوا في الدراسة، يشعر 42% من المستجيبين.ات بأن شركاتهم.نّ ليست حقًا مهتمّة بصحّتهم.نّ العقليّة. وينوي ثلث الموظفين والموظفات فقط إشعار رؤسائهم.نّ بمشاكلهم.نّ الصحية العقلية أو طلب المساعدة منهم.نّ.

أجرت شركة البحوث العالمية“إبسوس” (Ipsos) استطلاعًا للرأي في العام الماضي شمل 16 ألف شخص من الفئة العمريّة المتراوحة بين 18 و74 عامًا في 16 دولة لصالح مجموعة“أكسا” وشارك في هذا الاستطلاع 1000 شخص، من سويسرا، 709 منهم.نّ من أصحاب وصاحبات الوظائف، أثناء إنجاز الدراسة.

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الموظفون والموظفات في سويسرا أفضل حالاً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى الاشتراك في النشرة الإخبارية

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