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الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، يتحدث خلال الدورة السادسة التي حضرها رؤساء ورئيسات الدول في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي كينيا يوم 29 فبراير 2024. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) يحث دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول المانحة على الاستمرار في دعم الأونروا، نظرًا للتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني وعدم ظهور أدلة بعدُ على الاتهامات الموجهة للوكالة." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثجنيف الدولية رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة:“الأونروا، كانت ولا تزال طوق النجاة لشعب فلسطين منذ تأسيسها”

يعبّر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، الذي زار مؤخرا جنيف لإلقاء خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن وجهة نظره بشأن الحرب الدائرة في كل من غزة وأوكرانيا، ويشرح الأسباب التي تدعوه إلى التفاؤل رغم المرحلة الصعبة الراهنة.





تم نشر هذا المحتوى على 07 مارس 2024 - 09:00 7دقائق



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“هناك أدلة على أن [مجلس الأمن] لم يكن قادرا على اتخاذ قرارات تحقق الأمن والسلام، لكن الجمعية العامة لم تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة”، هكذا يرد دينيس فرانسيس عندما يوجه له سؤال حول عدم قدرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التأثير على مجريات الأوضاع في كل من غزة وأوكرانيا.

وفرانسيس، الدبلوماسي الذي يبلغ من العمر 67 عاما، من ترينيداد وتوباغو، هو الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يوجد مقرها في نيويورك. وهي الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة، التي تشغل فيها كل دولة عضوة مقعدا وتمتلك صوتا، وحيث لا يمتلك أي بلد حق النقض.

وتمنح رئاسة اجتماعات هذه الهيئة المكوّنة من 193 دولة هذا الدبلوماسي المحنّك رؤية لا تتاح لغيره حول أولويات المجتمع الدولي ومخاوفه. وباعتباره ممثلا لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإنه يعتبر واحدا من أعلى المسؤولين في المنظمة.

التقت سويس انفو ( SWIswissinfo ) فرانسيس وهو يرتدي زيا دبلوماسيا تقليديا- بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق- عقب إلقائه خطاباً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في بداية الأسبوع الماضي، حيث دعا مرة أخرى إلى“وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في غزة، وإلى فتح الممرات لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون نازح ونازحة.

وعلى الرغم من أن مجلس الأمن هو الهيئة المسؤولة عن ضمان السلام والأمن في العالم، إلا أن الجمعية العامة تحتفظ بـ“المسؤولية المتبقية”، ما يعني توليها زمام الأمور في حال فشل مجلس الأمن، كما يشير فرانسيس.

أخذ المبادرة عندما يفشل مجلس الأمن

خلال العامين الماضيين، تعرّض مجلس الأمن إلى الشلل بسبب الاستخدام المستمر لحق النقض من قبل بعض أعضائه الدائمين (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا). فلم يتمكّن من منع الغزو الروسي لأوكرانيا، أو الاتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وإزاء هذا الوضع، قامت الجمعية العامة بأخذ المبادرة، لمعالجة القضايا التي فشل المجلس في التعامل معها. وبعد وقت قصير من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، أدانت الجمعية العامة انتهاك موسكو لميثاق الأمم المتحدة، ودعت، في حالة غزة، إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والإسرائيليات. ومع ذلك يجب التنويه إلى أن قرارتها غير ملزمة وذات دلالة أخلاقية فقط.

يرى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن من أهداف هذه الهيئة:“إيقاف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين وخلق بيئة مناسبة لمفاوضات سياسية محتملة قد تؤدي إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”. ولكن هذا الدبلوماسي لا يحدد أي تدابير إضافية قد تتخذها الهيئة التي يرأسها، على وجه التحديد.

وينتاب فرانسيس قلق شديد بشأن الهجوم الكبير الذي تنوي إسرائيل شنه على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة، حيث نزح جزءٌ كبير من سكان القطاع. ويشدّد“على ضرورة إيجاد سبل لإخراج هؤلاء المدنيين من مناطق الخطر لمنع فقدان المزيد من الأرواح البشرية”.

استئناف الدعم المقدم للأونروا

خلال الأسبوعيْن الماضيين، أرسل فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.ات الفلسطينيين.ات في الشرق الأدنى (UNRWA) رسالة إلى فرنسيس أوضح له فيها أن المنظمة أصبحت على“حافة الانهيار” (breaking point) ما يهدد قدراتها على الوفاء بالمهمة التي كلفتها بها الجمعية العامة، والتي تشمل تقديم خدمات للاجئين.ات الفلسطينيين.ات في مجالات التعليم، والخدمات الصحية الأساسية، والمساعدات في حالات الطوارئ. وحذّر مفوّض الوكالة من أن نقص التمويل سيؤثّر بشكل كبير على عملياتها الميدانية.

واتهمت إسرائيل، من جهتها، أعضاء وعضوات من الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الماضي، مما دفع بعض الدول الممولة للمنظمة إلى تعليق تمويلاتها. وتم فتح تحقيقيْن منفصليْن في الادعاءات الإسرائيلية.

“الأونروا، كانت ولا تزال طوق النجاة لشعب فلسطين منذ تأسيسها”، يقول فرانسيس، الذي يأمل أن تستمر الدول المانحة في دعم هذه المنظمة إلى حين انتهاء التحقيقيْن.

ويضيف هذا المسؤول السامي بالأمم المتحدة:“الأدلة لم تظهر بعدٌ. ولكن في الوقت الحالي، يتم وضع حياة ورفاهية الأشخاص المحاصرين.ات في غزة على المحك. ولقد دعوت الدول المانحة للاستمرار في تقديم الدعم إلى الأونروا، لأنه إذا لم نفعل ذلك، فإنني أخشى أن نجد أنفسنا مضطرين لقبول مستوى معيّن من المسؤولية عما يحدث لسكان غزة”.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

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