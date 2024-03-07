الغرفة العربية البرازيلية تنضم لبعثة LIDE إلى الخليج

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تشارك الغرفة التجارية العربية البرازيلية في بعثة مجموعة قادة الأعمال (LIDE) إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من يوم الأحد 03 آذار مارس. حيث يشارك كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفه، ومدير مكتب الغرفة في دبي، رافاييل سويلميو في هذه الأجندة والتي تهدف لبحث الاستثمارات وفرص الأعمال الثنائية.

وسيكون أبرز ما في جدول الأعمال في كلا البلدين عقد مؤتمرات الأعمال التجارية. حيث انطلق هذا الحدث في السعودية اليوم الاثنين 04 آذار/مارس من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً، في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة السعودية الرياض. ومن ضمن المسؤولين الذين سيحضرون هذا الحدث كل من، الوزير البرازيلي السابق لويز فرناندو فورلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة LIDE، والحاكم السابق لولاية ساو باولو، جواو دوريا، رئيس مجموعة LIDE.

يقول شحفه:“إنها اجتماعات أعمال مثيرة جداً للاهتمام حيث يضم جلسات حوار ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات التجارية والتعاون بين البرازيل والمملكة العربية السعودية، وهو حدث يجمع مجتمعات الأعمال في كلا البلدين”. ويسلط شحفه الضوء على الموضوعات التي سيتم تناولها، مثل الأمن الغذائي والتعدين وتحول الطاقة، ومشاركة الشركات البرازيلية الهامة، وحقيقة أن المؤتمر يعقد في اتحاد هيئة الأعمال السعودية الرئيسية.

بدعوة من LIDE للانضمام إلى المبادرة، تعد الغرفة العربية داعماً مؤسسياً للبعثة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث أبدت الغرفة استعدادها للتعاون مع LIDE منذ اللحظة الأولى للمشروع ، من خلال الإشارة إلى أطراف محتملة مهتمة بالمشاركة في البعثة. حيث تأخذ بعثة LIDE وفدا تجارياً كبيراً إلى كلا البلدين.

ينطلق جدول أعمال البعثة في المملكة العربية السعودية من 3 وحتى 5 آذار/مارس، وبالإضافة للمؤتمر، ستعقد المجموعة اجتماعات مع الصناديق الاستثمارية وستزور الشركات. أما في الإمارات العربية المتحدة فسيقام برنامج الاعمال في دبي بتاريخ 7 آذار/مارس، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً. وإلى جانب قيادات مجموعة LIDE، يتحدث في الافتتاحية كل من السفير أوسمار شحفه، رئيس الغرفة العربية البرازيلية، والرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر. كما سيشهد جدول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة اجتماعات مع صناديق استثمارية وشركات.

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