الغرفة العربية البرازيلية تنضم لبعثة LIDE إلى الخليج

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – تشارك الغرفة التجارية العربية البرازيلية في بعثة مجموعة قادة الأعمال (LIDE) إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من يوم الأحد 03 آذار مارس. حيث يشارك كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفه، ومدير مكتب الغرفة في دبي، رافاييل سويلميو في هذه الأجندة والتي تهدف لبحث الاستثمارات وفرص الأعمال الثنائية.

وسيكون أبرز ما في جدول الأعمال في كلا البلدين عقد مؤتمرات الأعمال التجارية. حيث انطلق هذا الحدث في السعودية اليوم الاثنين 04 آذار/مارس من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً، في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة السعودية الرياض. ومن ضمن المسؤولين الذين سيحضرون هذا الحدث كل من، الوزير البرازيلي السابق لويز فرناندو فورلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة LIDE، والحاكم السابق لولاية ساو باولو، جواو دوريا، رئيس مجموعة LIDE.

يقول شحفه:“إنها اجتماعات أعمال مثيرة جداً للاهتمام حيث يضم جلسات حوار ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات التجارية والتعاون بين البرازيل والمملكة العربية السعودية، وهو حدث يجمع مجتمعات الأعمال في كلا البلدين”. ويسلط شحفه الضوء على الموضوعات التي سيتم تناولها، مثل الأمن الغذائي والتعدين وتحول الطاقة، ومشاركة الشركات البرازيلية الهامة، وحقيقة أن المؤتمر يعقد في اتحاد هيئة الأعمال السعودية الرئيسية.

بدعوة من LIDE للانضمام إلى المبادرة، تعد الغرفة العربية داعماً مؤسسياً للبعثة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حيث أبدت الغرفة استعدادها للتعاون مع LIDE منذ اللحظة الأولى للمشروع ، من خلال الإشارة إلى أطراف محتملة مهتمة بالمشاركة في البعثة. حيث تأخذ بعثة LIDE وفدا تجارياً كبيراً إلى كلا البلدين.

ينطلق جدول أعمال البعثة في المملكة العربية السعودية من 3 وحتى 5 آذار/مارس، وبالإضافة للمؤتمر، ستعقد المجموعة اجتماعات مع الصناديق الاستثمارية وستزور الشركات. أما في الإمارات العربية المتحدة فسيقام برنامج الاعمال في دبي بتاريخ 7 آذار/مارس، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً. وإلى جانب قيادات مجموعة LIDE، يتحدث في الافتتاحية كل من السفير أوسمار شحفه، رئيس الغرفة العربية البرازيلية، والرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر. كما سيشهد جدول الأعمال في الإمارات العربية المتحدة اجتماعات مع صناديق استثمارية وشركات.

المزيد من المعلومات هنا

