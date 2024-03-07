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السودان يوافق على دخول مساعدات إنسانية عبر معابر حدودية أحدها مع تشاد

3/7/2024 8:59:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الحكومة السودانية أمس موافقتها على إدخال الأمم المتحدة مساعدات إنسانية لضحايا الحرب عبر معابر حدودية جديدة، أحدها مع تشاد، وجميعها خاضعة لسيطرة الجيش.
وقالت الخارجية السودانية في بيان صحافي أمس إنه «انطلاقا من مسؤولية حكومة السودان نحو مواطنيها في مختلف أنحاء البلاد، فقد أبلغت وزارة الخارجية الأمم المتحدة موافقة الحكومة على استخدام معبر الطينة من تشاد إلى الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة».
وأشارت إلى إمكانية استخدام المنظمة الدولية لمسارات أخرى عبر معبر بري رابط مع مصر، ومسار نهري من جنوب السودان، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مطارات كل من بورتسودان والفاشر وكادوقلي والأبيض.
وجددت الخارجية السودانية التزام الحكومة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية.
وجاء قرار الحكومة السودانية في أعقاب انتقادات دولية واسعة النطاق بشأن قرار الخرطوم بمنع إدخال الإغاثة عبر تشاد بذريعة أنها تستخدم في نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهرا «قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم» في بلد يشهد أساسا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي.
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان صحافي أمس الأول إن «المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح 8 ملايين شخص، تهدد حياة الملايين، كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها».

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