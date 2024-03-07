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جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية بإجراءات طوارئ ضد إسرائيل

3/7/2024 8:59:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلبت جنوب افريقيا أمس من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل بسبب «المجاعة واسعة النطاق» التي تحدث نتيجة هجومها العسكري في غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير.
وقالت جنوب افريقيا إنها «اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة، وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق» خلال الهجوم.
ونبهت بريتوريا إلى أن طلبها قد يكون «الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار (على بعد خطوة) من المجاعة»، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وحذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة تلوح في الأفق في غزة، وقد أوقفت حشود يائسة شاحنات مساعدات غذائية وأخذت حمولتها.
من جهتها، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس حماس، إن النقص الحاد في الغذاء والماء في خضم الحرب أدى إلى وفاة 18 شخصا على الأقل.
من جهة اخرى، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديڤيد كامرون أمس عن قلقه لغياب «تحسن» في قطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك في ختام اجتماع مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
وقال كامرون عبر منصة «إكس» إن «هذا يجب أن يتغير»، مشيرا أيضا إلى أن بريطانيا «تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح».
وقال ديڤيد كامرون «خلال لقائي بيني غانتس ذكرت بوضوح الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة حجم المساعدات لغزة» مشيرا إلى محادثات «صعبة لكن ضرورية» مع الخصم الاول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وتابع «لقد ناقشنا الجهود التي يجب بذلها للتوصل إلى هدنة إنسانية حتى يتمكن الرهائن من العودة إلى ديارهم بأمان ويتسنى نقل مستلزمات ضرورية إلى غزة»، داعيا إسرائيل إلى «زيادة تدفق المساعدات».
كما أثار كامرون وغانتس احتمال شن هجوم عسكري في رفح كما أعلنت إسرائيل لتحقيق «نصر كامل» على «حماس».
وشدد الوزير البريطاني على أن «المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. لكن باعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية لضمان توفير المساعدات للمدنيين».

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