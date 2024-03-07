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متظاهرون يقتحمون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك

3/7/2024 8:59:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اقتحم متظاهرون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك أمس خلال تظاهرة تطالب بالعدالة لـ43 طالبا اختفوا قبل نحو عشر سنوات، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.
واستهدف عشرات المتظاهرين البوابة باستخدام شاحنة، بينما كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعقد مؤتمرا صحافيا بالداخل، وفق قناة «ميلينيو تي في».
واظهرت اللقطات دخول مجموعة من الأشخاص حرم القصر في مكسيكو فيما حاول أفراد الأمن صدهم.
ووصف لوبيز أوبرادور الحادث بأنه «خطة استفزازية واضحة للغاية»، مضيفا «إنهم يريدون منا أن نرد بعنف. لن نفعل ذلك. نحن لسنا قمعيين».
وتابع الرئيس المكسيكي قبل أن يختتم مؤتمره الصحافي، «سيتم إصلاح البوابة ولا توجد مشكلة».
ورغم استهداف متظاهرين سابقا بوابات القصر الوطني الذي بني خلال الفترة الاستعمارية، إلا أنه يعتقد أن هذه هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يتمكن فيها محتجون من اقتحام إحدى البوابات.
ونفذ أقارب الطلاب المفقودين وأنصارهم احتجاجات مختلفة في مكسيكو، من بينها اعتصام خارج القصر الرئاسي للمطالبة بلقاء لوبيز أوبرادور.
وتعتبر قضية طلاب كلية تدريب المعلمين في ولاية غيريرو (جنوب) عام 2014 واحدة من أسوأ الفظائع المتعلقة بحقوق الإنسان في المكسيك.
وكان الطلاب على متن حافلات انطلقت من ولاية غيريرو للمشاركة في تظاهرة في مكسيكو سيتي قبل أن يختفوا.

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