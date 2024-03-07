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قتلى بين طاقم سفينة تجارية استهدفت بصاروخ حوثي في خليج عدن

3/7/2024 8:59:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مسؤول أميركي إن هجوما صاروخيا للحوثيين على سفينة تجارية في خليج عدن أدى إلى مقتل أفراد الطاقم وفق «شبكة CNN»، وهي المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى جراء هجمات مستمرة على السفن العابرة للبحر الأحمر تنفذها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.
وأكد مسؤول أميركي آخر وقوع ضحايا في الهجوم على السفينة M/V True Confidence، وقال المسؤول الأول إن السفينة مهجورة منذ ذلك الحين.
وتمثل هذه الضربة تصعيدا كبيرا لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والتي بدأت في أكتوبر ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأوردت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤول أميركي أن سفينة حربية أميركية وأخرى هندية في خليج عدن تعملان على تقديم المساعدة للسفينة المتضررة.
من جهتها، نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن الهجوم أدى لمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

MENAFN07032024000130011022ID1107948281

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