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تحقيق يحمل نتنياهو مسؤولية تدافع مميت أوقع عشرات القتلى من اليهود عام 2021

3/7/2024 8:59:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) خلصت لجنة تحقيق إسرائيلية إلى تحميل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «مسؤولية شخصية» في حصول التدافع المميت الذي أدى إلى مقتل 45 يهوديا كانوا يتجمعون في موقع لأداء طقوس في العام 2021.
وقالت لجنة التحقيق في تقرير صدر أمس «توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية شخصية في هذا الحادث لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع.. تمت صيانته بشكل سيئ لسنوات، ويمكن أن يشكل خطرا على حياة العديد من المشاركين فيما يسمى مهرجان (لاغ بعومر) اليهودي». وأشارت إلى أنه «لم يتصرف كرئيس للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع».
وقع التدافع خلال احتفال يتم خلاله الفصل بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما كان المشاركون ينتقلون من مكان إلى مكان عبر ممر ضيق تحول إلى نقطة اختناق مميتة.
ففي 30 أبريل 2021، خلال الزيارة السنوية لقبر الحاخام الشهير شمعون بار يوحا من القرن الثاني، احتشد عشرات الآلاف من اليهود المتطرفين، بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان.
كما تم تحميل مسؤولية شخصية لوزير الخدمات الدينية السابق ومسؤولين آخرين، منهم مفوض الشرطة يعقوف شبتاي ولقبه «كوبي».

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