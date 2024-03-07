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وزير الخارجية موقفنا راسخ تجاه نصرة الفلسطينيين وقضيتهم العادلة

3/7/2024 8:59:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس، أعمال الدورة الـ161 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لبحث اعتماد مشاريع القرارات المرفوعة من المندوبين الدائمين وكذلك جدول أعمال القمة العربية بمملكة البحرين في مايو المقبل، وتضمن ايضا بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الاسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والأمن المائي العربي وسرقة الاحتلال للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
وترأس وفد الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا وضم كلا من المندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيري ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الوزير المفوض نواف الأحمد.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأحداث المأساوية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث سبل مضاعفة الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة في مواجهة التحديات المحيطة بالعالم العربي وانعكاسات ما يحدث إقليميا ودوليا وآثارها على الأمن والسلم الدوليين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا: نجتمع في ظل استمرار آلة القتل والإبادة الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والتي خلفت إراقة أرواح آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء ووقوع عشرات الآلاف من الجرحى ونزوح غالبية سكان القطاع البالغ تعدادهم أكثر من 2.3 مليون نسمة بعد فقدانهم للمأوى نتيجة الدمار غير المسبوق الذي يرتكبه الاحتلال دون تفريق بين البشر والحجر وفي خرق صارخ لمبادئ التمييز والتناسب التي نص عليها القانون الدولي والذي يعد حلقة من حلقات مسلسل الانتهاكات والتجاوزات التي تشنها حكومة الاحتلال على القانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وإمعانها في رفض إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ونبذها للتعاطي مع مختلف المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الجانحة للسلام.
وأضاف: نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لإعادة الثقة بالقواعد القانونية الدولية ونبذ أي محاولات انتقائية لتأويلها وذلك عبر الوقف الفوري للعدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات الاغاثية والأساسية لسكان القطاع ومنع أي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني الحر.
وتابع: إن الكويت تجدد موقفها الراسخ تجاه نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مؤكدين أن الأساس في تحقيق السلام المستدام في المنطقة يتجسد في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا ونهائيا وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف، لاشك بأن منطقتنا العربية ليست بمنأى عن جملة المتغيرات متسارعة الوقع التي يشهدها عالمنا سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أمنية أو بيئية تتطلب منا جميعا تكريس العمل المتعدد الأطراف بشقيه الإقليمي والدولي في تدعيم أواصر التعاون.
من جهته، ألقى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب كلمة، عبر فيها عن موقف لبنان من التطورات الراهنة، وقال: «ان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يشهد مرحلة جديدة من الجرائم والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مما يقوض أي فرصة لحل عادل وشامل يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وهي المبادرة التاريخية التي أقرت في قمة بيروت للعام 2002، والتي تتمسك بها دولنا العربية في حين يمعن الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتهجير الشعب الفلسطيني ويستسهل خرق القانون الدولي الإنساني من دون حسيب أو رقيب».
وتابع: «من هذا المنطلق، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى لعب الدور المطلوب والاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية كأمر واقع لإعطاء فرصة حقيقية لمسار السلام وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، واعتماد معايير موحدة لوقف انتهاكات إسرائيل، من خلال اتخاذ مواقف دولية حازمة بامتثال إسرائيل، أسوة بغيرها من الدول، للقانون الدولي الإنساني».
بدوره، قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، «أقول لكل الراغبين في تخفيض التصعيد في المنطقة، ثمة وسيلة وحيدة لإطفاء النيران المشتعلة هنا وهناك، أوقفوا هذه الحرب المحرمة، ضعوا حدا لآلة القتل الإسرائيلية، احفظوا ما تبقى من هيبة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. إن كان لهذه المفاهيم معنى أو قيمة بعد هذه المجازر المتواصلة».
وأضاف، أقول لدولة الاحتلال وقادتها إن كل يوم تمارسون فيه الإجرام في غزة يبعدكم سنوات عن التعايش والسلام في المنطقة. ستسكت المدافع في يوم قريب، ولكن الغضب الذي زرعتموه في الصدور لن يزول. أقول لهم، أوهامكم لن تتحقق مهما أمعنتم في القتل، فالفلسطينيون باقون على أرضهم.

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