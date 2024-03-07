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ترامب يحتفي بفوز مذهل في الثلاثاء الكبير ويستعد لمواجهة بايدن

3/7/2024 8:59:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فوزا كبيرا في «الثلاثاء الكبير» الذي شهد الانتخابات التمهيدية لنيل ترشح الحزب الجمهوري في 15 ولاية ومنطقة، ما يعني تكرارا لمواجهته التي خسرها أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020، في نوفمبر المقبل وذلك بعد ان اعلنت منافسته نيكي هايلي انسحابها من سباق الحزب الجمهوري للانتخابات الأميركية، ممهدة الطريق أمام ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري. وقالت: «التركيز الآن على دونالد ترامب.. وأتمنى له التوفيق».وفاز ترامب في 14 ولاية لكن منافسته الوحيدة على بطاقة الحزب هايلي حرمته تحقيق فوز مطلق، حيث خسر أمامها ولاية في فيرمونت، فضلا عن فوزها قبل أيام في واشنطن.
وشمل انتصار ترامب ولايات ليبرالية مثل فيرجينيا، فضلا عن تلك المحافظة مثل الولايات الجنوبية. وكانت الجائزة الكبرى فوزه بولايتي تكساس وكاليفورنيا.
وذكرت محطات التلفزيون الأميركية أن ترامب فاز في ولايات الاباما وألاسكا وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا ويوتا.
واحتفل دونالد ترامب بما وصفها «ليلة مذهلة ويوم رائع».
وقال ترامب أمام حشد من أنصاره تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا «هناك سبب لتسميته بالثلاثاء الكبير»، مضيفا: «كان يوما عظيما. يقول لي الخبراء وغيرهم، أنه لم يسبق أن شهدنا يوما كهذا سجلت فيه هذه النتيجة الحاسمة إلى هذا الحد، على الإطلاق».
لكن التشويق الذي شهدته السنوات الماضية غاب إلى حد كبير هذه المرة، إذ ان ترامب وبايدن ضمنا بشكل شبه تام الحصول على ترشيح حزبيهما حتى قبل عمليات التصويت في «الثلاثاء الكبير».
وفشلت هايلي التي كانت سفيرة بلادها في الأمم المتحدة في عهد ترامب في أن تشكل عائقا رئيسيا على طريق ترامب للحصول على الترشيح منذ حلت ثالثة في الانتخابات التمهيدية الأولى في أيوا في يناير.
وترامب مختلف تماما عن أي مرشح آخر للانتخابات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة. فهو تعرض لإجراءات إقالة مرتين وهزمه جو بايدن بفارق سبعة ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2020 ويواجه راهنا 91 تهمة في 4 محاكمات.
إلا انه يلقى شعبية في صفوف الطبقة العاملة وسكان الأرياف والناخبين البيض، ما وضعه على مسار الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.
وفاز ترامب في ماين وهي واحدة من 3 ولايات سعت لشطب اسمه عن بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية بسبب سعيه لقلب نتيجة الاقتراع الرئاسي في 2020 والهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الفيدرالية.
إلا ان المحكمة العليا رفضت هذه المحاولات الاثنين الماضي ما فتح الباب أمام مشاركة ترامب في الانتخابات في كل الولايات.
لكن ترامب لم يتمكن حسابيا من حسم السباق. ويتوقع الآن أن يضمن ترشيح الحزب في 19 مارس على أبعد تقدير بحسب فريق حملته الانتخابية.
على الضفة المقابلة، يلقي بايدن خطابا عن حالة الاتحاد أمام مجلسي الكونغرس اليوم، ما يشكل فرصة لعرض برنامج حملته الانتخابية.
وفاز الرئيس البالغ 81 عاما في كل الولايات التي شهدت انتخابات في «الثلاثاء الكبير» باستثناء خسارته في منطقة ساموا الأميركية الصغيرة في المحيط الهادئ. وحذر الرئيس الديموقراطي من أن ترامب «مصمم على تدمير» الديموقراطية الأميركية.
وقال بايدن في بيان صادر عن حملته أن ترامب: «سيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة».
وتهدف الانتخابات التمهيدية إلى اختيار ممثل الحزب في الانتخابات الرئاسية من خلال اقتراع يجري في كل الولايات لاختيار مندوبين يشاركون في المؤتمر العام للحزب لانتخاب المرشح الرسمي لخوض السباق الرئاسي.
وتتمثل مهمة المندوبين في التصويت على مرشح الحزب الرسمي في المؤتمر الوطني العام الذي يعقده كل حزب.
وتكتسب انتخابات (الثلاثاء الكبير) جزءا كبيرا من أهميتها لكونها تحتوي على حوالي ثلث المندوبين الذين يحتاجهم المرشح ليكون رسميا مرشحا لحزبه في الانتخابات الرئاسية العامة المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يعقد الحزب الجمهوري مؤتمره الوطني بين 15 و18 يوليو المقبل في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن فيما سيعقد الحزب الديموقراطي مؤتمره الوطني في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي بين 19 و22 أغسطس المقبل.

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