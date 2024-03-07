Thursday, 07 March 2024 06:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فائزون بجائزة ((الإبداع الشبابي)) يؤكدون دورها المهم بتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع

3/7/2024 8:59:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد عدد من الشباب الكويتيين الفائزين في النسخ السابقة لجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي التي تنظمها الهيئة العامة للشباب سنويا على الدور المهم للجائزة في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى شريحة كبيرة من الشباب الكويتيين الموهوبين في العديد المجالات وتشجيعهم على التميز.
وأجمع هؤلاء الشباب المبدع، في تصريحات متفرقة لـ «كونا» بمناسبة تدشين الهيئة للتسجيل بالنسخة السادسة للجائزة أخيرا، أن فوزهم بهذه الجائزة الكبرى شكل نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية في تخصصاتهم كما منحهم الفوز دافعا كبيرا نحو مزيد من التقدم والنجاح في مجالهم.
وقال د.عبدالله العازمي الفائز بمجال العلوم والتكنولوجيا للنسخة الخامسة إنه قرر المشاركة بالجائزة لسمعتها الكبيرة على الصعيد المحلي ولإيمانه بقدرة اختراعه المتمثل بصناعة هوائي يسهم بزيادة سرعة نقل البيانات المستخدمة في الهواتف المتنقلة عبر العمل على ثلاثة ترددات مختلفة مع القدرة على تغيير الترددات اوتوماتيكيا.
ولفت العازمي إلى ان هذا الفوز شجعه على نشر هذا المشروع كورقة بحثية في أحدى المجلات العلمية المحكمة ذات التصنيف المرتفع، معتبرا ان المشاركة بالجائزة كان لها تأثير ايجابي عليه إذ دفعته للعمل على مزيد من الاختراعات والابحاث بهذا المجال التكنولوجي والمعرفي.
من جانبها، قالت الشاعرة عائشة العبدالله الفائزة بمجال الثقافة والآداب ضمن الدورة الأولى ان فوزها جاء بعد صدور ديوانها الشعري الأول «خمسة أوتار في يدي» ليكون أجمل احتفاء بهذا الديوان، موضحة أن تخصيص هذه الجوائز لفئة الشباب يسهم في فتح آفاق التطور لهم ويدفعهم إلى مزيد من العمل لمواصلة الإبداع والتميز.
وبينت العبدالله ان هذا الفوز منح أشعارها انتشارا وأسهم بوصوله للجمهور داخل وخارج الكويت كما ترشحت لجائزة الشباب المبدعين للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كما وصلتها دعوات إلى أمسيات ومهرجانات شعرية خارج الكويت داعية جميع الشباب المبدعين في مختلف المجالات إلى الثقة بأنفسهم وبإبداعهم والمبادرة بالتقدم للجائزة لما تحققه لهم للدعم والانتشار.
من جهته، ذكر المذيع أحمد العلوش الفائز بمجال الإعلام ان حصده للجائزة بالنسخة الثالثة جاء عبر عمل تلفزيوني وثائقي (كويت الغد) والذي تطرق لجهود الحكومة الكويتية في تنفيذ خطة التنمية للبلاد (كويت جديدة) وابراز هذه الجهود للرأي العام.
وشدد العلوش على ان الجائزة تعد محطة مهمة لتمكين الشباب الكويتي المبدع لاظهار مواهبهم من خلال استعراض أعمالهم المميزة بمجال عملهم او هواياتهم كما تمنحهم الثقة بالنفس ومساحة من التحدي في خوض تجربة التنافس مع اقرانهم لتنمية قدراتهم.
بدورها، قالت المترجمة الأدبية دلال نصر الله ان احرازها للجائزة كان بمجال الثقافة والفنون والآداب في الدورة الرابعة عن ترجمتها لكتاب «وودي آلن» من اللغة الانجليزية إلى العربية معتبرة ان الجائزة تعد تقديرا يستحقه المجتهد في مجاله ما يمكنه من الارتقاء بأهدافه وطموحاته.
وبينت نصرالله ان فوزها بالجائزة كان له أثر كبير على مسيرتها الادبية اذ منحها ثقة مضاعفة بقدرتها على التفوق بأدب الترجمة.
وذكرت أن ذلك الفوز شجع دور النشر في الكويت على الوثوق بالمترجم الأدبي الكويتي كما فتح أمامها فرص عمل مهمة على مستوى الوطن العربي اذ اصبحت عضوا في هيئة تحرير مجلة إبداعات عالمية ومديرة لوكالة كلمات الأدبية السعودية ومرشحة لجائزة الشيخ زايد في مجال الترجمة لكتاب باللغة الإيطالية.
من جهته، قال المعلم ناصر الوليد الفائز بنسخة الدورة الخامسة في مجال العمل التطوعي ان مشروعه الفائز (تكاتف المدرسي) يعد مشروعا تربويا تطوعيا استهدف نشر القيم والاسهام بخدمة المجتمع وشهد مشاركة نحو 110 مدارس على مستوى المناطق التعليمية تحت إشراف المعلمين والادارات المدرسية.
وبين الوليد ان الجائزة تعزز روح العزيمة والاصرار للشباب المبدع لمواصلة العمل وكسب الخبرات وتطوير ذواتهم وتكثيف الأعمال الوطنية وخلق مساحات للشباب المنجز لتحقيق التميز في مختلف المجالات مثمنا دعم مسؤولي وزارة الشباب والهيئة على هذه الرعاية الأبوية للشباب.

MENAFN07032024000130011022ID1107948277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث