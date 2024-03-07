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إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة نظمت ندوة ((لنكن على دراية))

3/7/2024 8:59:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالتزامن مع حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت والقطاع المصرفي، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت بالتعاون مع البنك التجاري ندوة توعوية بعنوان «لنكن على دراية» في قاعة الاستقبال التابعة لكلية العلوم الحياتية، وذلك بحضور كل من القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.نواف الهاجري، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات د.بدر العنزي، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.شريفة الكندري، والقائم بأعمال رئيس قسم علوم الغذاء والتغذية د.أحمد الدغباسي، والمدير الإداري في كلية العلوم الحياتية الأستاذ صالح المسلم.
وتهدف حملة «لنكن على دراية» إلى حماية العملاء من عمليات الاحتيال والسبل غير المشروعة التي تستخدم للاستيلاء على أموالهم أو غسل الأموال أو الاستثمارات غير المشروعة.
وألقى الندوة كل من ممثل اتحاد المصارف ومساعد مدير إدارة العمليات قسم الاحتيال ومراقبة المخاطر في البنك التجاري صادق الموسوي، وبدر الدريس من إدارة التواصل المؤسسي في البنك التجاري.
وأكد المحاضرون على أن دور البنوك في حماية العملاء من الاحتيال هو من أهم أولوياتها، مشيرين إلى سجلها الناجح في الحفاظ على أمن حسابات عملائها، وأن الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة توفر قدرا كبيرا من السرعة والسهولة في تنفيذ المعاملات اليومية لراحة العميل، لكن هذه المزايا تحمل أيضا مخاطر أمنية.
وأوضح المحاضرون كيفية تجنب الاحتيال وطرق المحافظة على المعلومات البنكية من الأساليب الجديدة كالسرقة أواختراق المعلومات الشخصية وإساءة استخدامها مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو مواقع الويب الوهمية التي يمكن أن تستخدم لسرقة البيانات من أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، واستغلال الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على الخداع والتلاعب كاستعمال صوت العميل أو صورته بهدف الاحتيال.

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