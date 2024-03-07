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المهندس مبتكر ((الري بالبخار البارد)): النظام يهدف إلى تنويع مصادر المياه تحسباً لأي خطر

3/7/2024 8:59:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المهندس الكويتي عادل الوصيص مبتكر نظام الري بالبخار البارد أن هذا النظام يهدف إلى تنويع مصادر المياه تحسبا لأي خطر مائي قد يؤدي إلى تلوث مياه البحر.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوصيص لـ «كونا» عقب محاضرة قدمها عن «نظام الري بالبخار البارد» في جناح دولة الكويت بمعرض «إكسبو الدوحة للبستنة 2023».
وأوضح الوصيص «وهو اختصاصي أول اتصالات بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة» أن هذا النظام يحول مياه البحر المالحة إلى مياه نقية عن طريق خزان مفرغ من الهواء لتقليل درجة غليان الماء مع استخدام الطاقة الشمسية لرفع حرارة الماء واكتساب الطاقة اللازمة لعمل النظام.
وأضاف الوصيص أن ما يميز النظام هو فصله الماء عن الملح باستخدام طاقة نظيفة وزيوت لتشغيل المحركات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخدم قطاعات متنوعة مثل قطاع الزراعة.
ونبه إلى أن النظام الحالي لإنتاج مياه الشرب يتسبب في انتاج مياه شديدة الملوحة واختلاطها بمياه البحر بعكس نظام الري بالبخار البارد الذي يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة البحرية من خلال استخدام طاقة نظيفة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية.
وتابع «أي مشكلة في أي نظام تعتبر كنزا للباحث في إيجاد الحلول المناسبة لها ومدخلا ليكون الإنسان مبدعا ومبتكرا، بالإضافة إلى القدرة على توطين الصناعات والابتكارات في المنطقة بدلا من استيرادها من الخارج».
وقال إن نظام الري بالبخار البارد من الممكن أن يساهم في حل مشكلة المياه في دول الخليج العربي ولاسيما أنه لا توجد مصادر كثيرة للمياه الصالحة للشرب مؤكدا ان النظام يساهم في حل هذه المشكلة من خلال تحويل مياه البحر المالحة إلى مياه صالحة للشرب.
وأعرب الوصيص عن شكره وتقديره لجناح دولة الكويت في معرض اكسبو في العاصمة القطرية الدوحة على إتاحة الفرصة لشرح نظام الري بالبخار لزوار الجناح وتعميم الفائدة على الجميع متقدما بالشكر والتقدير للقائمين على معرض اكسبو لحسن الاستقبال والتنظيم.
كان الوصيص قد حقق المركز الأول على مستوى منطقة الخليج في مسابقة أفضل مشروع لتنقية المياه ومعالجتها بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في جناح مجلس التعاون بمعرض «اكسبو 2020 دبي»، كما حصل على عدة ميداليات في معارض دولية للابتكار.

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