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نائب الأمين العام للأمم المتحدة: للمرأة الكويتية تاريخ عريق في إثبات جدارتها على المستويين الوطني والدولي

3/7/2024 8:59:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد بدور المرأة الكويتية في بناء المجتمعات ودفع عجلة التنمية، مؤكدة أن للمرأة الكويتية تاريخ عريق في إثبات جدارتها على المستوى الوطني والدولي والأممي.
جاء ذلك في كلمة لنائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال مأدبة عشاء أقامتها كوكبة من القيادات النسائية الكويتية بمناسبة زيارتها للبلاد.
وقالت إن هذه الزيارة «تعد فرصة لتعزيز الحوار والتعاون بين كبار مسؤولي الأمم المتحدة والنساء الكويتيات المؤثرات في صناعاتهن»، معربة عن تطلعها لعقد اجتماعات مستقبلية مع القيادات النسائية الكويتية والمحافظة على التعاون المستمر بين دولة الكويت والأمم المتحدة.
وتوجهت بخالص الشكر والتقدير لدولة الكويت على التزامها المستمر بدعم حقوق الإنسان وتمكين المرأة.
من جهتها، قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج في كلمة مماثلة «إن خطة عمل الحكومة لهذا العام المنبثقة من رؤية «كويت جديدة 2035» تتجذر بشكل أساسي في إيماننا الراسخ بكرامة الإنسان المتأصلة وحقوقه المتساوية».
وأوضحت الشيخة جواهر الصباح أن الدستور ينص على مبادئ المساواة والعدالة والمراعاة الكاملة لحقوق الإنسان للجميع، مضيفة «نحن ندرك أن تمكين المرأة يشكل محورا أساسيا في خطة عمل حكومة دولة الكويت لاسيما في مجالات السياسة ورأس المال البشري وهو جزء لا يتجزأ من تقدم أمتنا».
وأكدت أن مشاركة المرأة الفعالة في صنع القرار والقيادة السياسية والحياة الاقتصادية ضرورة لبناء مجتمع مزدهر وشامل للجميع.
وذكرت أن التزام دولة الكويت بحقوق الإنسان يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الدولة مشيرة إلى تاريخ الكويت الحافل في نصرة القضايا الإنسانية ومشاركتها النشطة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إنه «في سعينا نحو مستقبل يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان فإن الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدفين 5 و16 هي منارتنا للوصول إلى عالم تنعم فيه النساء والفتيات بالمساواة الكاملة وفرص النجاح».
وأعربت بهذا الخصوص عن سعادتها لاستضافة قيادات نسائية متميزة من قطاعات اقتصادية وتجارية واستثمارية ومصرفية وتعليمية واجتماعية وغيرها.

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