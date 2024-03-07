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وفد الكويت يكشف عن التصميم المعماري لجناح الكويت في إكسبو ((أوساكا 2025))

3/7/2024 8:59:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف وفد الكويت في العاصمة اليابانية طوكيو عن التصميم المعماري ومحتوى جناح الكويت في النسخة المقبلة من إكسبو العالم الذي تستضيفه مدينة أوساكا اليابانية عام 2025 بحضور عدد من الشخصيات السياسية الإعلامية والاجتماعية ورجال الأعمال والمؤسسات الشريكة.
وقال سفيرنا لدى اليابان سامي الزمانان، في كلمة خلال حفل الإعلان عن تصميم جناح دولة الكويت في معرض إكسبو أوساكا كانساي 2025 والمؤتمر الصحافي الهادف للتعريف بالجناح لوسائل الإعلام اليابانية والدولية، ان الكويت شاركت عام 1970 في إكسبو أوساكا كانساي وها هي تشارك بعد 55 عاما في المعرض لعام 2025 لتؤكد استمرار مسيرة الصداقة بين دولة الكويت واليابان في شتى المجالات.
وأضاف السفير الزمانان أن «جهودنا تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية انطلاقا من حرص قيادتنا الرشيدة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح».
وذكر أن العلاقات بين الكويت واليابان قديمة حيث إن اليابان من أوائل الدول التي أقامت الكويت معها علاقات ديبلوماسية واقتصادية مبينا أن الكويت سارعت لتؤكد مشاركتها في إكسبو «أوساكا 2025» التزاما منها بالمساهمة في جعل هذا الحدث العالمي نجاحا باهرا من أجل ابراز افضل السبل للاستثمار في الإنسان الذي يشكل أساس مستقبل العالم.
وأكد أن المعرض يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الإرث الاجتماعي والجوانب الثقافية الكويتية، معربا عن «الثقة الكبيرة بأن صدى مشاركتنا الفريدة والنوعية سيظل في ذاكرة كل زائر لجناح دولة الكويت».
وقال السفير الزمانان «أود ان استثمر هذه المناسبة للتأكيد لأصدقائنا في اليابان على أننا سنبذل قصارى جهودنا لمواصلة تعزيز علاقاتنا التعاونية المتعددة المستويات والتي تشمل مجالات واسعة من الطاقة إلى الاقتصاد والصناعة والتجارة وصولا إلى الثقافة والتعليم والعلوم».
من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بوزارة الإعلام المفوض العام لدولة الكويت في اكسبو «اوساكا 2025» سالم الوطيان في كلمته «اننا سنشيد على أرض المحبة اليابانية صرحا لمجتمع المستقبل مفتوحا على آفاق تمكين الحياة واستدامتها وفق قيم وركائز شكلت على مدى العصور دعائم وجودنا واستمرارنا»، لافتا إلى ان جناح دولة الكويت في إكسبو أوساكا سيمد جسور التعارف والتعاضد بين دولة الكويت واليابان وكل دول العالم.
وأضاف الوطيان أن «مفهومنا الحضاري لمعنى التعارف ورسالته يقوم على التقارب والتنوع والتعايش بين الحضارات والثقافات وهذه قناعة كويتية نعيشها منذ وجودنا فبلادي تحتضن مقيمين من اكثر من 90 جنسية وتتناغم فيها القوميات بكل اللغات وتتعايش كل الأديان بسلام ووئام».
وأوضح «نكشف اليوم عن جناح دولة الكويت في اكسبو اوساكا الذي اخترنا ان يكون تحت العنوان الفرعي «تمكين الحياة» ونرفع شعار «منارة المستقبل» التي تعبر عن الرؤية الكويتية على أرض اليابان الصديقة متطلعين إلى استكمال كل ما بدأناه ليحتضن الزوار في سنة 2025 سعيا لتعزيز الروابط الوثيقة بين الشعبين الكويتي والياباني وكذلك شعوب المعمورة».
من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في كلمة مماثله إن فكرة الجناح ترتكز على التعريف بتاريخ وثقافة وتراث الشعب الكويتي وطموحاته عبر رؤية «كويت جديدة 2035» في بناء رأسمال بشري إبداعي.
وأشار إلى أن ما يتوقعه الزائر للجناح هو التعرف على قصص النجاح للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال من رواد الأعمال والأبطال الرياضيين والموهوبين والمتطوعين في الأعمال الإنسانية والإغاثية حيث لا يخلو تواجد الكويت الإنساني في أي كارثة إنسانية كونها مركز العمل الإنساني.
وتم خلال الحفل رفع الستار عن نموذج مصغر للجناح حيث اطلع الزوار على تفاصيل التصميم ثم شارك الوفد الحكومي الكويتي الزائر وممثلون عن شركة «نوزلي» المنفذة للمشروع في ندوة لتعريف الجمهور بتفاصيل الجناح والمشاركة الكويتية في هذا الحدث العالمي المهم.
واستلهم تصميم الجناح من المشهد المعماري المميز للكويت وأساليب البناء التقليدية التي تظهر في مختلف أركان المبنى حيث تأتي المساحات المفتوحة والطراز المعماري الفريد الذي يأخذ شكل جناحي طائر في مقدمة المبنى.
ويأتي تصميم الجناح بحيث يرى الزوار لدى دخولهم عرضا تمهيديا ملهما يقدم إضاءات على كنوز الكويت المكنونة من خلال لؤلؤة عملاقة ثم يدخل الزوار إلى قاعة تحاكي الأجواء الصحراوية وتسرد تاريخ التبادل التجاري للكويت.
وأما القاعة الثالثة فتتمحور حول أهل الكويت وشعبها إذ تضم جدارا تفاعليا كبيرا يظهر فسيفساء المجتمع الكويتي ويبرز شخصيات ملهمة ومشاريع شكلت علامة فارقة في تاريخ البلاد.
وفي قاعة العرض الأساسي يرسم الزوار بأنفسهم معالم المستقبل عبر إسقاط مثير على قبة الجناح من خلال إرسال أمنياتهم وأحلامهم للغد المشرق

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