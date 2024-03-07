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قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية نظم الملتقى الأول للسلامة المرورية

3/7/2024 8:59:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، وبحضور نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.محمد الحيان، نظم قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية بالكلية بالشراكة مع جمعية المهندسين الكويتية الملتقى الأول للسلامة المرورية تحت شعار «التقنيات الحديثة للسلامة وأثرها على تقليل حوادث الطرق».
افتتح الملتقى بكلمة لرئيس اللجنة العلمية والتحضيرية للملتقى ورئيس قسم تكنولوجيا الهندسة المدنية د.جمال المطاوعة رحب فيها بالحضور، معربا عن سعادته بهذا التعاون مع جمعية المهندسين، مضيفا أن هذا الملتقى الأول من نوعه يسلط الضوء على الوسائل الحديثة في السلامة المرورية وأثرها على تقليل حوادث الطرق ويهدف إلى مناقشة أهم الأبحاث والدراسات والتجارب في المجال ذاته ونشر الوعي بالسلامة المرورية في سبيل خلق مجتمع واعي يساهم في الحد من مشاكل الطرق.
تخلل الملتقى عدد من الجلسات الحوارية لنخبة من المختصين في مجال السلامة المرورية من دولة الكويت والمجتمع العربي، وقد تم عرض ومناقشة بعض الدراسات والخبرات والتجارب العلمية والعملية في هذا المجال، لتحقيق استخدام آمن وفعال وبجودة عالية للطرق الأمر الذي ينعكس ايجابيا على التقليل من الحوادث المرورية.
في الختام تم تكريم المحاضرين والقائمين على الملتقى تقديرا لجهودهم المبذولة.

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