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رئيس هيئة الزراعة: نسعى لتحقيق أمن غذائي مستدام من أجل تنمية النظم الغذائية والزراعية الوطنية

3/7/2024 8:59:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية» م.ناصر تقي إن الكويت تسعى لتحقيق أمن غذائي مستدام من أجل تنمية النظم الغذائية والزراعية الوطنية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة التي تدعو إليها الأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به تقي لـ «كونا» عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ 37 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الاقليمي للشرق الادنى والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.
وأضاف أن المؤتمر وضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي الاقليمي بما ينسجم مع احتياجات دول الإقليم في ظل الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة للنهوض بقطاعي الأغذية والزراعة ولمواجهة تحديات الأزمات المتفاقمة من نزاعات وصراعات وتغيرات مناخية وندرة في الموارد الطبيعية.
وأوضح تقي أن الإعلان الوزاري ركز على النزاعات والأزمات والتحديات القائمة في دول الإقليم وخاصة ما يتعلق بالاوضاع الكارثية في قطاع غزة وتداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي الاقليمي.
وأشار إلى انه التقى مدير عام «فاو» شو دنيو وبحث معه الوضع الإنساني الكارثي في غزة وضرورة الحاجة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين.
وأكد أن من ضمن اختصاصات المنظمة تقييم آثار الصراع القائم على الأمن الغذائي والتغذية والزراعة ومصايد الأسماك في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.
في هذا الصدد، دعا تقي القائمين في المنظمة إلى التعجيل بوضع خطة عمل طارئة لإعادة إحياء مختلف القطاعات الزراعية التي دمرتها قوات الاحتلال الاسرائيلية وإعادة إعمار غزة خاصة أن كل الموارد الطبيعية فيها تعرضت للدمار.
ولفت إلى انه أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين في الوفود المشاركة بالمؤتمر بهدف بحث أوجه التعاون المشترك في مجال الأغذية والزراعة وسبل تطويرها بما يسهم في دعم البرامج الانمائية والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات الناجحة في مختلف الجوانب.

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