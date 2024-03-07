اتفاقية شراكة بين جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين وجمعية الكاريكاتير



العنزي: الاتفاقية تهدف لوضع برنامج وخطة عمل مشتركة بهدف تعريف الأجيال الكويتية وغيرها بالتضحيات التي قدمها الشعب الكويتي فداء لأرضه وشرعيته ثلاب: نهدف من الاتفاقية إلى العمل على إنجاز كل ما من شأنه خدمة قضايا الكويت الوطنية وتوثيق تراثها وإبراز بطولات أبنائها الأسرى والشهداء

آلاء خليفةوقعت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية وجمعية الكاريكاتير الكويتية اتفاقية شراكة فيما بينهما وذلك ايمانا منهما بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمعيات النفع العام من جانب ومع المجتمع من جانب آخر، وانطلاقا من حرصهما على الدفاع عن قضايا دولة الكويت الوطنية وإبراز بطولات وتضحيات الشعب الكويتي الكريم التي قدمها فداء للوطن على مر التاريخ.وتعنى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجمعيتين بجميع ما سبق وتسهم في تعزيز التعاون المشترك والتنسيق البناء فيما بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة ونشرها بالوسائل المشروعة إلى اقصى مدى، حيث التقت رغبة كل الجمعيتين في توثيق الأحداث المهمة والمفصلية التي مرت على دولة الكويت، ومن أهمها بلا شك الغزو العراقي الغاشم وذلك كل من موقعه وأهدافه المنصوص عليها في النظام الأساسي.ومن أهم بنود الاتفاقية هو العمل على إنجاز كل ما من شأنه خدمة قضايا الكويت الوطنية وتوثيق تراثها وإبراز بطولات أبنائها الأسرى والشهداء والمقاومين من خلال ما تملكه جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية من بيانات ومعلومات في هذا المجال وما تملكه جمعية الكاريكاتير الكويتية من إمكانيات فنية وكوادر إبداعية وطنية مشهود لها.وعلى هامش حفل التوقيع، قال رئيس جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي: يسعدنا في الجمعية ان نقوم بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الزملاء في جمعية الكاريكاتير الكويتية، هذه الجمعية المشهود لها بالكفاءة والفعالية ضمن مؤسسات المجتمع المدني لما تمتلكه من امكانيات فنية وإبداعية رأينا أنه من واجبنا الوطني والمهني تحقيق الشراكة المجتمعية معها لتحقيق التعاون المنشود لخدمة قضايا الوطن.وأشار العنزي إلى أن الاتفاقية تتضمن عدة بنود أبرزها وضع برنامج وخطة عمل مشتركة بهدف تعريف الأجيال الكويتية وغيرها بما أصاب الكويت من عدوان غاشم ومقاومة الشعب الكويتي بكافة أطيافه لهذا العدوان، والعمل على التنسيق الإعلامي المشترك فيما بين الطرفين من خلال اصدار منشورات بكافة أنواعها مشتركة بين الجمعيتين إضافة إلى استخدام الإعلانات الصحافية في المناسبات المشتركة وغير ذلك من استخدام شتى الوسائل الإعلامية المتاحة.وأضاف العنزي ان من بنود الاتفاقية كذلك العمل على إقامة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وحلقات المناقشة المشتركة، إضافة إلى إقامة المعارض والمشاركة فيها داخل الكويت وخارجها خصوصا في ذكرى الغزو العراقي الغاشم والتحرير المجيد وما صاحبهما من بطولات خالدة للشعب الكويتي وأيضا العمل على توحيد الجهود المبذولة من الطرفين لزيادة الاتصال بالمسؤولين والجهات الحكومية المختلفة لإيجاد الدعم المناسب لتنشيط برامج العمل المشتركة وأهمها إقامة المعارض المتخصصة والتي تخلد بطولات وسير شهدائنا الأبرار مع استقلال كل طرف لتوفير الدعم المادي الخاص به وصرفه وفق ما يراه مناسبا لظروف عمله.وأكد العنزي أن جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية ستقوم بتقديم كل أشكال الدعم المعنوي واللوجستي لجمعية الكاريكاتير الكويتية تحقيقا لهذه الشراكة الوطنية مقدما كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة جمعية الكاريكاتير الكويتية برئاسة الزميل والفنان المبدع محمد ثلاب وسائر أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم المثمر متطلعين لمزيد من الإنجازات المشتركة مع بين الجمعيتين.بدوره، قال رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية محمد ثلاب: أن مجلس إدارة الجمعية مهتم بتحقيق الشراكة المجتمعية مع جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية إيمانا منها بالدور الوطني المهم الذي تقوم به هذه الجمعية الفعالة في المجتمع والتي تحمل على عاتقها مسؤولية متابعة قضايا وهموم أهالي الشهداء الأسرى والعمل على توثيق سير وبطولات وقصص شهداء الكويت الأبرار أثناء الغزو العراقي الغاشم لبلدنا الحبيب، مشيرا إلى ان الاتفاقية الموقعة تسعى إلى تنشيط وتفعيل المزيد من اتفاقيات التعاون والتوأمة فيما بين الجهتين والجهات الأخرى داخل الكويت وخارجها ذات النشاط المشابه والعمل على إقامة معارض فنية متخصصة مشتركة بشكل دوري لتذكير المجتمع الداخلي والخارجي بما قدمه أبناء وبنات الكويت من تضحيات لتحقيق تحرير واستقلال الوطن ووحدة أراضيهمتابعا: كما ستقوم جمعية الكاريكاتير الكويتية بتقديم كل أشكال الدعم المعنوي واللوجستي لجمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية تحقيقا لهذه الشراكة الوطنية.واختتم ثلاب تصريحه بتقديم الشكر لمجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية برئاسة الزميل فايز العنزي وسائر أعضاء الجمعية على حسن التعاون والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة الوطن وشهدائه.هذا وقام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية رئيسها فايز العنزي، ومن جانب جمعية الكاريكاتير الكويتية رئيسها محمد ثلاب وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعيتين.