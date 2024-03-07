Thursday, 07 March 2024 06:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاستشارات الأسرية بوزارة العدل نظمت برنامج ((رحلة عروس)) في مسرح مجمع محاكم الفروانية

3/7/2024 8:59:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
نظمت إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل برنامجا تدريبيا تحت عنوان «رحلة عروس»، وذلك في مسرح مجمع محاكم الفروانية.
ويهدف البرنامج إلى الحد من حالات الطلاق وتأمين زواج ناجح ومستقر مع شريك الحياة.
وقدمت حنان الكندري شرحا لكيفية تهيئة العروس نفسيا خلال فترة الخطوبة وتوجيهها ورفع مستوى الوعي عندها لتفادي المشاكل الزوجية مما يؤدي إلى زواج دائم ومستمر.
كما قدمت مشاعل المشعل شرحا عن مفهوم حل الخلافات والمشاكل الزوجية بشكل منطقي، وتحدثت أيضا عن المعوقات التي يمكن أن تواجه هذه الحلول.
واختتمت انتصار المحطب الحديث بالمقارنة بين الزواج قديما والزواج في يومنا الحالي، والاختلاف في حفل الزفاف بين الماضي والحاضر.

MENAFN07032024000130011022ID1107948265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث