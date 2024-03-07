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هيئة الرؤية الشرعية تجتمع مساء الأحد التماساً لرؤية هلال شهر رمضان

3/7/2024 8:59:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
تجتمع هيئة الرؤية الشرعية بمشيئة الله مساء يوم الأحد 10 الجاري بالمجلس الأعلى للقضاء في ضاحية مبارك عبدالله الجابر التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية.
ودعت الهيئة من يثبت له من الإخوة المواطنين أو المقيمين رؤية هلال شهر رمضان التواصل مع الهيئة على الهاتف رقم 25376934.
وبهذه المناسبة الكريمة، تتوجه وزارة العدل بأسمى آيات التهاني والتبريكات للإخوة المواطنين والمقيمين، وكل عام وأنتم بخير.

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