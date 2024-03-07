وزير الدفاع الإيطالي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وزير الدفاع الإيطالي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية
التاريخ
3/7/2024 8:59:12 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وصل إلى الكويت مساء اليوم الثلاثاء وزير دفاع جمهورية إيطاليا الصديقة جويدو كروسيتو والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إنه كان في استقبال الوزير الضيف والوفد المرافق رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل.
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