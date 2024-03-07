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مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الصندوق الكويتي للتنمية وسيلتنا لدعم الدول الصديقة حول العالم

3/7/2024 8:59:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعد «وسيلة لبلادنا تسهم في تنمية الدول الصديقة وتحسين حياة الآخرين في جميع أنحاء العالم».
جاء ذلك في كلمة السفير البناي أثناء فعالية أقيمت في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة حضرها المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر ووفده المرافق والعديد من الجهات المعنية بالشؤون التنموية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وقال البناي إن «التنمية كانت ولاتزال الركيزة الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة» معتبرا هذه الفعالية «جزءا لا يتجزأ من سياستنا الخارجية المبدئية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب».
وأضاف أن الصندوق الكويتي للتنمية منذ تأسيسه على مدى السنوات الستين الماضية وبعد ستة أشهر فقط من استقلال دولة الكويت قام بتمويل مشاريع تنموية في أكثر من 100 دولة.
ولفت البناي إلى مساهمة الصندوق مؤخرا في تمويل بناء المستشفيات والمؤسسات التعليمية والطرق ومشاريع البنية التحتية تجسيدا للتنفيذ الوطني (للهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة) بشأن الشراكات.

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