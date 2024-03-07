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((ذوي الإعاقة)) نظَّمت ((ماراثون الاحتياجات الخاصة)) بسوق شرق

3/7/2024 8:59:12 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري وبحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ضحى الخميس، نظمت لجنة ذوي الإعاقة برئاسة فواز أحمد الحمد «ماراثون الاحتياجات الخاصة» في سوق شرق بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي.
وبهذه المناسبة، قالت ضحى الخميس إن هذه الرعاية تأتي إيمانا من الهيئة ومسؤوليتها الاجتماعية نحو دعم ودمج أبنائنا من ذوي الإعاقة بهذه الفعاليات الرياضية الخاصة مع الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة والتي تسهم في بناء جسم رياضي متوازن.
وشاركت في البطولة أكثر من مدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة الهيئة وبعض جمعيات النفع العام ونادي الطموح الرياضي ومؤسسة «Ican».
بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة لماراثون الاحتياجات الخاصة الأول فواز الحمد ندعم هذه الأنشطة المفيدة والخفيفة لذوي الإعاقة وإقامتها تزامنا مع اليوم العالمي لمتلازمة الداون والذي يصادف في 21 مارس لتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة لبناء ثقافة صحية مفيدة لهم وقضاء أوقات الفراغ بالأمور المفيدة والتي تعود عليهم بالنفع.

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