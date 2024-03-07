((الوقف الإنساني)) تفقّدت مشروعات تعليمية بإندونيسيا

((الوقف الإنساني)) تفقّدت مشروعات تعليمية بإندونيسيا
التاريخ
3/7/2024 8:59:11 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ضمن سلسلــــة من زيارتها الخيرية والدعوية المتواصلة، قام وفد من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، يضم رئيس مجلس الإدارة د.نصار العبدالجليل ونائبه أ.د.بسام الشطي، بزيارة جمهورية إندونيسيا. وقال العبدالجليل في تصريح صحافي إن وفد الجمعية التقى خلال الزيارة بعدد من رؤساء الجمعيات العاملة في إندونيسيا وعلى رأسها جمعيات الروضة ورياض الصالحين والبخاري وابن عباس والحنفاء، وتفقدنا عددا من المشروعات التعليمية ووقفنا على المستوى الرائع والمبدع في مجال التعليم.
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