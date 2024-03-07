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((الوقف الإنساني)) تفقّدت مشروعات تعليمية بإندونيسيا

3/7/2024 8:59:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن سلسلــــة من زيارتها الخيرية والدعوية المتواصلة، قام وفد من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، يضم رئيس مجلس الإدارة د.نصار العبدالجليل ونائبه أ.د.بسام الشطي، بزيارة جمهورية إندونيسيا. وقال العبدالجليل في تصريح صحافي إن وفد الجمعية التقى خلال الزيارة بعدد من رؤساء الجمعيات العاملة في إندونيسيا وعلى رأسها جمعيات الروضة ورياض الصالحين والبخاري وابن عباس والحنفاء، وتفقدنا عددا من المشروعات التعليمية ووقفنا على المستوى الرائع والمبدع في مجال التعليم.

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