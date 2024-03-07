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((لولو هايبر)) يقدم ((نكهة فيتنام)) للمتسوقين

3/7/2024 8:59:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم سوق لولو هايبر ماركت الكويت تجربة فريدة لعملائهم مع أحدث عروضها، وهي «نكهة فيتنام»، والتي استمرت في جميع فروع الهايبر ماركت وقدمت هذه الاحتفالية الطهوية فرصة فريدة للمتسوقين لاستكشاف أطباق وتراث فيتنام الغني.
وتم إطلاق الفعالية في 5 مارس بفرع لولو هايبر ماركت في الجهراء، بحضور السفير الفيتنامي ثان توان نجو، الذي قام بجولة في الفرع برفقة سفراء كمبوديا وهندوراس ولاوس وصربيا وإندونيسيا وتايلنــــد، بالإضافة إلى ديبلوماسيين آخرين ومسؤولين كبار في سوق لولو هايبر ماركت الكويت.
وتم أيضا عقد حفل خاص بمناسبة افتتاح فرع لمقهى كوفيليا، العلامة التجارية الفيتنامية المشهورة التي تقدم القهوة المتخصصة بحضور السفير الفيتنامي والسفراء الذين قاموا بجولة في الهايبر ماركت معه، بالإضافة إلى المدير العام لشركة لولو هايبر ماركت الكويت.
وخلال فترة عرض «نكهة فيتنام»، استمتع المتسوقون بمجموعة متنوعة من العروض والخصومات المغرية على مجموعة واسعة من المنتجات الفيتنامية المعروفة، بما في ذلك المواد الغذائية والفواكه والخضراوات الطازجة.
وعرضت العديد من الأكشاك المخصصة للطعام وأجهزة عينات الطعام المجانية المأكولات الفيتنامية الأصيلة.

MENAFN07032024000130011022ID1107948259

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