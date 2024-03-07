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إقبال واسع على معرضي ((العطور)) و((الغذاء والأواني الرمضاني))

3/7/2024 8:59:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشهد جميع صالات أرض المعارض في مشرف حركة دؤوبة وازدحاما كبيرا من قبل زوار المعارض، حيث تشهد فعاليات معرض «العطور» و«معرض الغذاء والأواني الرمضاني» ازدحاما كبيرا من قبل رواد المعرضين المتخصصين اللذين تنظمها شركة معرض الكويت الدولي في مشرف وتختتم أنشطتهما يوم السبت 9 مارس المقبل.
وبهذا الصدد، أكدت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في تصريح صحافي على أهمية مثل هذه المعارض المتخصصة والتي جاءت متزامنة مع معارض وفعاليات استهلاكية أخرى مثل معرض بازار والدراعات ومعرض التسوق العالمي الثاني، إذ يتسابق الجميع لاقتناء احتياجاتهم سواء من العطورات والعود والطيب والبخور واكسسواراتها، او المواد الغذائية والاستهلاكية الرمضانية والأواني قبيل حلول شهر رمضان، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.
وأضافت الدهيم ان هذه المعارض تجتذب شركات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية تمثل وكلاء وعارضين لماركات تجارية متعددة محلية وعالمية، حيث حظي كلا المعرضين بمجموع مشاركات بلغ 750 جهة وشركة عارضة، مشددة على أهمية معرض «العطور» كونه حدثا رياديا في مجال العطور والتجميل في الكويت ويمثل قاعدة انطلاق مثلى لسوق قطاع التجميل ويشكل فرصة مناسبة لالتقاء الجمهور بالمتخصصين في عالم التجميل.
وأوضحت ان المشاركات في معرض العطور بلغت ذروتها بشكل ملحوظ بأكثر من 400 جهة عارضة ممثلين لرعاة ولوكلاء محليين وإقليميين من الكويت والسعودية وعمان والبحرين وقطر والإمارات ولماركات تجارية عالمية لعطور وأدوات ومستحضرات التجميل، لافتة إلى ان معرض الغذاء الرمضاني والأواني المنزلية المقام في الصالة 4B يعد واحدا من أهم وأكبر معارض الغذاء السنوية المتخصصة واكثرها نجاحا ليشكل أكبر تجمع غذائي في الكويت والمنطقة خلال هذه الفترة بمجموع 350 جهة عارضة.

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