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البحر: الصندوق الكويتي للتنمية ساهم في تمويل أكثر من 1000 مشروع على مدى 61 عاماً

3/7/2024 8:59:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك الصندوق الكويتي للتنمية في فعالية أقامها وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في مقره بنيويورك، جمعت بين الصندوق والعديد من الجهات المعنية بالشؤون التنموية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والدول الجزرية، واستعرض وفد الصندوق خلال الفعالية اسهاماته التنموية حول العالم وفي هذا الإقليم بشكل خاص، بالإضافة إلى شرح آلية تقديم القروض لتمويل المشاريع التنموية.
وأكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر في كلمة ألقاها خلال الفعالية أن الصندوق باعتباره الذراع التنموية لحكومة الكويت، ساهم في تمويل مشاريع تنموية للدول العربية والدول النامية الأخرى على مدى أكثر من 61 عاما، وذلك لدعم جهودهم الرامية إلى تعزيز خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعوبهم. وفي السياق ذاته، أضاف البحر ان الصندوق قد قام بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته على مر تلك العقود الماضية، ليشمل أكثر من 105 دول، مشيرا إلى ان هذه البلدان استفادت لأكثر من 1000 اتفاقية قرض.
بدوره، قال مندوب الوفد الدائم السفير طارق البناي: إن التنمية كانت ولاتزال الركيزة الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة والخطط الوطنية لكل دولة من دولنا، وقد تأسس الصندوق في عام 1961 ليمثل وسيلة الكويت للمساهمة في تنمية الدول الصديقة في جميع أنحاء العالم، فهو يرمز إلى دعم شعبنا لتحسين حياة الآخرين، وحدث اليوم جزء لا يتجزأ من سياستنا الخارجية المبدئية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والمشاركة في النعم التي أنعمها الله على أمتنا.

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